Jimena Barón contó cómo transita el último tramo de su embarazo: "Queda poca panza"

Embed - Jimena Barón on Instagram: "Queda poca panza, comienza la recta final, bien cargadita de emociones. Llantos, ansiedades, rituales, meditaciones, siestas que más que siestas parecen desmayos a otra órbita, sueños raros, comidas caseras, la casa preciosa, mucho amor, flores, culpas, miedos, familia, cumpleaños en unos días, hombres que marcan territorio, otro adentro que patea tanto que tuve que avisarle que tiene que esperar un poco más, por las dudas salga demasiado fuerte y ansioso como el papá. Panzota y un hijo de 11 años que todavía ama dormir conmigo, y si fuera por mí dormiría con todos, por qué es ahí, cuando los veo a todos juntos, que me siento completamente rodeada de amor, protegida, querida y mi mundo, además de ser gigante y ser el de todos, también es chiquito y entra en mi cama, por que ahora tengo otro mundo que es mío, que soñaba con toda mi alma y finalmente conseguí. Mi familia (que al fin entendí que así es perfecta y que tengo que abrazarme y dejar atrás errores y culpas) me tiene abrumadoramente orgullosa (tal vez más que nunca) y feliz, de esa felicidad que desborda. Te esperamos hijo, con todo el amor que tenemos, que es un montón."

