Masacrados: 4 integrantes de una familia aparecieron muertos en Villa Crespo

Con gran conmoción, recibimos la noticia de que los cuatro integrantes de la familia de Bernardo Sergio Seltzer fueron hallados hoy, sin vida, en su departamento de la calle Aguirre 295

El religioso repitió que "las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer los hechos", al tiempo que agregó: "Acompañamos a los seres queridos de la familia en este momento de profundo dolor”.

En un video que circula por los medios, se ve a Seltzer en una charla diciendo que tiene una familia hermosa y que la cuida.

En 2017, durante una presentación en el Congreso Argentina Supermercado del Mundo, Seltzer había mostrado una foto de su esposa y sus hijos, y los había usado como ejemplo.

“Empecé a pensar en mi vida y los riesgos. Les pongo mis cosas valiosas: esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica, que agradezco muchísimo a la vida haberla encontrado”, señaló.

Y agregó:

Y agregó:

Qué hago con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Me comporto, como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede a la gente de farándula que vemos habitualmente. Que dicen ‘uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando’. Para no correr ese peligro, no corro el riesgo

