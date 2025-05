Mucho Harry Potter en LLA, que traba acuerdo con PRO, y Bullrich a lo Hermione

En la saga de Harry Potter, "muggle" se refiere, despectivamente, a un ser humano que no tiene magia. "Sangre pura", en cambio, describe a los magos y brujas que solo tienen ascendencia mágica, sin Muggle o Squib (que no puede realizar magia) en su árbol genealógico. Hermione Granger es una de estas brujas nacidas de muggles, a quien para atacarla la llaman "sangre sucia".

Esta lógica no sólo hace tambalear a Patricia Bullrich por ser "muggle" (ella no es libertaria pura, ya que viene del PRO, al que traicionó) y por eso sobreactúa coraje y convicción ante Javier Milei. En este marco se puede leer la represión de todos los miércoles a jubilados en inmediaciones del Congreso, ya que resulta evidente que su 'operativo antipiquetes' no está dando resultados (no desalienta la protesta) y encima insume fondos millonarios del erario público.

La ministra de Seguridad aspira a la jefatura de Gobierno porteño, pero desde la reunión en el Hotel Libertador del pasado domingo se instaló el lema de que "es la hora de los puros". El candidato natural a dicho cargo, en esta lógica, es Manuel Adorni.

Bienvenido al Vivo vespertino de Urgente24, donde no habrá magia pero sí mucha información:

Live Blog Post Bombazo de Rial: Affaire prohibido entre Pettovello y periodista (en X arriesgan y hay 'favorito') Jorge Rial tiró un bombazo hoy, cuando contó que una ministra (es obvio que es Sandra Pettovello, la única soltera, ya que la otra ministra en el gabinete de Milei es Patricia Bullrich) está teniendo un fogoso romance con un conocido periodista. Lo escribió en X. Luego, a la tarde en 'Argenzuela', dio más pistas. Se trata de una funcionaria con "despacho caliente, que tiene línea directa con el Presidente y es considerada su espada más confiable". Soltera, se habría dejado llevar por la cercanía de un asesor no formal, alguien que supo ser parte de su pasado laboral en la televisión y que hoy la acompaña en la sombra, dándole consejos, apuntalándola en el barro político y, por lo visto, también compartiendo algo más íntimo, siempre de acuerdo con los trascendidos de Jorge Rial. "Él, por su parte, es un periodista de larguísima trayectoria, conocido por su alineamiento con todos los gobiernos de turno. Con el actual presidente no fue la excepción: se convirtió en una suerte de vocero extraoficial, con un micrófono siempre dispuesto a bancar las decisiones del Ejecutivo", agregó. El dato más serio es que dicho periodista político "está casado". O sea, no habrá 'blanqueo'. En redes sociales, todos arriesgan nombres y hay un ganador. ¿Será? Captura de pantalla 2025-05-21 193128.png Captura de pantalla 2025-05-21 193940.png Captura de pantalla 2025-05-21 194159.png Captura de pantalla 2025-05-21 193851.png Captura de pantalla 2025-05-21 194354.png

Live Blog Post Marcos Galperin deja de ser CEO de Mercado Libre El anuncio sorprendió a muchos: Marcos Galperin informó que en enero 2026 dejará de ser el CEO de Mercado Libre, después de 26 años. Dejará su lugar a Ariel Szarfsztejn, que hasta ahora se desempeña como Presidente de Comercio del unicornio. Pero esto no implica la salida de Galperin sino solo un cambio de roles: desde el año próximo se desempeñará como Executive Chairman. "Desde mi rol como Executive Chairman, seguiré muy involucrado en MELI. Mi enfoque estará puesto en la estrategia, la evolución del producto, la cultura, decisiones de asignación de capital, algunos proyectos puntuales y en cómo continuaremos aplicando la inteligencia artificial para transformar nuestro negocio y nuestra empresa", explicó en un extenso comunicado publicado en X. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/marcos_galperin/status/1925280878332088705&partner=&hide_thread=false Lo mejor está llegando pic.twitter.com/CqpB2FMQYt — Marcos Galperin (@marcos_galperin) May 21, 2025

Live Blog Post Derecho a huelga limitado: Apuntada, reaccionó la CGT y promete "dar batalla" Varias horas demoró la CGT en salir a pronunciarse sobre el DNU de Javier Milei que limita el derecho a huelga, ampliando actividades consideradas esenciales. Desde varios sectores, además de obviamente criticar al Gobierno por esta medida, habían apuntado contra la central obrera y le pedían reacción. A través de un comunicado, la CGT advirtió que "el movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales o los puestos de trabajo". El comunicado, difundido a través de la redes sociales de la entidad, anticipó además que la CGT no permanecerá "en silencio" frente a lo que consideró "una grave avanzada" contra el derecho a huelga. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/1925277489837793286&partner=&hide_thread=false EL PODER EJECUTIVO QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA POR DECRETO Y A ESPALDAS DEL PAÍSEl Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo pic.twitter.com/uSk5vtjlXL — CGT (@cgtoficialok) May 21, 2025

Live Blog Post Polémico: Javier Milei, del mameluco de YPF ¿al uniforme de Granadero? Algunos libertarios, como Lilia Lemoine, son fans del cosplay. Y Javier Milei ya se ha disfrazado alguna vez, además de lucir en varias fotos un mameluco de operario de YPF. Pero una cosa es un mameluco y otra un uniforme de Granadero... Captura de pantalla 2025-05-21 183053.png milei mameluco ypf.jpg Una versión que llegó a Urgente24 es que el Presidente está pensando en usar el uniforme de Granadero -que le obsequiaron cuando lo distinguieron con la “Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes”, un reconocimiento simbólico otorgado por el Regimiento de Granaderos a Caballo- en el acto por el 25 de mayo. "El Presidente de la Nación no se puede disfrazar de granadero porque no tiene ni estado militar ni formación", comentaron a Urgente24. Y se preguntaron, irónicamente, si se va a rapar o "va a usar el uniforme de San Martín con esa melena". milei granaderos.jpg Javier Milei al recibir la "Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes".

Live Blog Post "No odiamos lo suficiente...": Detuvieron a un fotógrafo y hay periodistas gaseados El fotógrafo Tomás Cuestas fue detenido en medio de la represión en la marcha de jubilados. También hay periodistas que sufrieron gas lacrimógeno en su rostro. Según informó un socorrista, tuvieron que atender a más de 80 personas heridas o afectadas por gas. Embed [AHORA] Así fue la detención de Tomás Cuesta, fotográfo independiente, frente al Congreso. https://t.co/2IgEceYe5l pic.twitter.com/BuL44ryyai — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 21, 2025 Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1925299347417075846&partner=&hide_thread=false Así detenían al fotógrafo Tomás CuestaEn vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/guKkKF5HD0 — C5N (@C5N) May 21, 2025 Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_IPNoticias/status/1925297202429047290&partner=&hide_thread=false AGREDEN AL EQUIPO DE IP EN CONGRESOAsí comienza #SIP, con la conducción de @MarianaContar. Sigue la represión, @AyelenBerdinas desde allí https://t.co/RH76WeTZtR pic.twitter.com/FQcv08Xu0w — IP NOTICIAS (@_IPNoticias) May 21, 2025

Live Blog Post Represión en marcha de jubilados: Patricia Bullrich sobreactúa pero nunca será "pura" Otro miércoles más en el que Patricia Bullrich despliega un enorme (desmedido) operativo de Seguridad en las inmediaciones del Congreso por la marcha de jubilados. La postal se repite cada semana, y surge la pregunta inevitable: ¿no sería más barato aumentar jubilaciones que pagar tamaño operativo cada miércoles? Es evidente que las protestas no cesan pese a la represión. Todo indica que la ministra, sabiendo que no es 'sangre pura' libertaria, intenta hacer todo lo que esté a su alcance para demostrarle a Javier Milei que es digna de su confianza. Algunos libertarios recuerdan que el que traicionó una vez...