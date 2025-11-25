AFA dejó a Clarín sin derechos de TV y el diario arremete con furia contra Chiqui Tapia

"La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales", cerró la casa madre del fútbol argentino.

El 2025 ya había cargado de tensiones al vínculo entre AFA y Clarín. La propia institución había denunciado amedrentamiento del grupo mediático para lograr el objetivo de obtener una nueva licencia de derechos de TV. Un objetivo que, conforme transcurría el tiempo, le quedaba cada vez más lejano:

El acuerdo había sido por un monto inicial de 350 millones de pesos anuales a las arcas de Viamonte, pero que se iría actualizando anualmente en función de la Tarifa Nominal Básica. Para los clubes del Ascenso, el monto quedó desactualizado y los términos del contrato también.

Pablo Toviggino, tesorero de AFA y brazo armado de la entidad en las redes sociales, había denunciado públicamente, en distintas ocasiones, un apriete de parte de Clarín con recurrentes artículos periodísticos en contra de Chiqui Tapia.

"No, No!! Pero escucha Clarinete, NO!! Te confundes una vez más, esta es la parábola del LEÓN Sordo, ruge pero no lo escuchan!! No hagas lo mismo con el Fútbol, esto es Monopolio del 70!! JaJa. Dale que te dimos un plazo y tienes que ayornarte!! En Fin...!", había escrito en su cuenta de X luego de una nota que levantó revuelo.

Tras un año de puja por esos derechos televisivos, finalmente Clarín se quedó con las manos vacías. Ya no habrá más Ascenso en TyC Sports, una simbiosis histórica que bien recordará el inconsciente popular futbolero.

En AFA temen represalias

Y, si Clarín ya le había dedicado algunas notas peyorativas a la gestión de Chiqui Tapia, ahora que salió perdiendo se ajustó los pantalones. Ya el sitio Doble Amarilla, que, dado que Toviggino es quien digita sus contenidos tras bambalinas, por momentos se transforma en una plataforma de gacetillas de prensa camufladas, advirtió esta tarde:

"Ahora, al perder uno de los principales activos, diferentes dirigentes afistas saben que el Grupo tomará ´represalias´ contra la casa madre, utilizando a sus periodistas y medios afines".

Sea una hipótesis cierta o no, basta observar la página principal de Clarín al momento de la producción de este artículo. De las cinco notas principales, tres tienen como protagonista a la AFA y al Chiqui Tapia.

Captura de pantalla (302) Página de inicio del sitio web de Clarín Captura de pantalla del sitio www.clarin.com

Dos vinculadas al caso Rosario Central vs. Estudiantes, y otra relacionada a la investigación por posible lavado de dinero a partir del vínculo con Sur Finanzas, sponsor oficial de la Liga Profesional.

Además, el multimedio arremete con una nueva nota de opinión de Gonzalo Abascal, en este caso bajo el título de "El fútbol da la espalda a la vergüenza de Tapia y Toviggino".

Captura de pantalla (303)

Serán semanas intensas en los portales y medios. AFA jugó fuerte, Clarín no pretende quedarse atrás.

+ de Golazo24