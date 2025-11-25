Escándalo del Puma Rodríguez: Lo bajan del avión, horrible momento

Señaló Rodríguez con el celular en la mano cuando el personal del vuelo le pidió por favor que bajase.

Y frente a la negativa del Puma, el capitán enfureció y a los gritos le exigió "¡desembarque de mi avión ahora!", al hombre le costaba la pronunciación en español pero se hizo entender:

"¡No puede hacer esta filmación) y todo! Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!". "¡No puede hacer esta filmación) y todo! Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!".

Después del encontronazo, el popular intérprete de Agárrense de la Manos, no tuvo más remedio que sacar su valija del portaequipaje interno y bajarse del avión.

