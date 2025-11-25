El martes (25/11) el Puma Rodríguez estuvo en boca de todos y fue tendencia en redes por el incidente que protagonizó en un avión en ruta Ecuador a Miami, El cantante no pudo viajar porque el capitán de American Airlines le dijo ¡afuera!
VUELO ECUADOR-MIAMI
Escándalo del Puma Rodríguez: Lo bajan del avión, horrible momento
El cantante, José Luis Rodríguez.'El Puma' discutió con otro pasajero. El capitán de American Airlines, muy enojado, lo invitó a salir del vuelo.
Por los trascendidos, el artista estaba acomodando su equipaje de mano cuando el pasajero que iba al lado suyo "se molestó por el maletín en el que llevaba medicina que toma tras su trasplante pulmonar", motivo por el que se quejó con las asistentes de cabina.
Según puede verse en el video de uno de los pasajeros del vuelo que se hizo viral rápidamente, el Puma se paró frente a todos los pasajeros y mientras grababa la situación con su celular, explicaba lo ocurrido con la valija y el pasajero en cuestión.
Fue precisamente en ese momento cuando apareció en escena el capitán del avión, quien le visiblemente enojado lo invitó a bajarse del avión:
Qué dijo el cantante
Señaló Rodríguez con el celular en la mano cuando el personal del vuelo le pidió por favor que bajase.
Y frente a la negativa del Puma, el capitán enfureció y a los gritos le exigió "¡desembarque de mi avión ahora!", al hombre le costaba la pronunciación en español pero se hizo entender:
Después del encontronazo, el popular intérprete de Agárrense de la Manos, no tuvo más remedio que sacar su valija del portaequipaje interno y bajarse del avión.
