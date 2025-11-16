Liam Gallagher tras el recital de Oasis en River: "Argentina es algo especial"

Además, hubo video de homenaje a Diego Maradona.

La pasión argentina como bandera cultural

No es novedad que el público argentino sea considerado uno de los más apasionados e intensos del mundo. Desde Queen en 1981 hasta Paul McCartney, pasando por Roger Waters y The Rolling Stones, todos los grandes artistas internacionales destacaron la conexión única que se genera en los estadios locales.

Esa entrega tiene raíces culturales profundas: en Argentina, la música se vive con la misma pasión que el fútbol, como un ritual colectivo donde cada show es una fiesta y cada canción, un himno. El fervor va más allá de aplaudir: es cantar cada letra, saltar durante todo el recital y generar una atmósfera que los propios músicos reconocen como irrepetible.

El cierre fue épico: después de tocar "Champagne Supernova", Liam y Noel se abrazaron frente al estadio rendido, sellando una noche inolvidable que se repitió este domingo.

