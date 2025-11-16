El regreso de Oasis a la Argentina después de 16 años generó una explosión que trascendió las cuatro paredes del Estadio Monumental. El sábado por la noche, 85.000 personas cantaron a los gritos los clásicos de Noel y Liam Gallagher en lo que fue la primera fecha de la gira Live'25.
EXPERIENCIA BÍBLICA
Liam Gallagher tras el recital de Oasis en River: "Argentina es algo especial"
Liam Gallagher respondió en redes a los cuestionamientos sobre el público del Monumental y no tuvo dudas: Argentina + Oasis = amor.
De Oasis al mundo: "Argentina es algo especial"
Todo empezó cuando algunos usuarios de X (ex Twitter) opinaron que la multitud estuvo "apagada" durante el show. Una fanática italiana llamada Adele salió al cruce y defendió al público local: "Pasé la noche despierta hasta las cuatro de la mañana solo para ver al público más bíblico del mundo y Liam Gallagher lo confirmó anoche", escribió junto a un video del recital.
La respuesta del cantante no tardó en llegar. Liam, conocido por su temperamento frontal, le contestó directamente: "Cada público fue bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho". El mensaje se viralizó al instante y dejó a los fans locales en éxtasis total.
Durante el show, el músico británico de 53 años también tiró otro comentario que quedó en la historia: "Son los número uno, incluso sin el alcohol", en referencia a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en River Plate. La complicidad entre la banda y el público fue total, con temas como "Wonderwall", "Supersonic" y "Don't Look Back in Anger" coreados de principio a fin.
Además, hubo video de homenaje a Diego Maradona.
La pasión argentina como bandera cultural
No es novedad que el público argentino sea considerado uno de los más apasionados e intensos del mundo. Desde Queen en 1981 hasta Paul McCartney, pasando por Roger Waters y The Rolling Stones, todos los grandes artistas internacionales destacaron la conexión única que se genera en los estadios locales.
Esa entrega tiene raíces culturales profundas: en Argentina, la música se vive con la misma pasión que el fútbol, como un ritual colectivo donde cada show es una fiesta y cada canción, un himno. El fervor va más allá de aplaudir: es cantar cada letra, saltar durante todo el recital y generar una atmósfera que los propios músicos reconocen como irrepetible.
El cierre fue épico: después de tocar "Champagne Supernova", Liam y Noel se abrazaron frente al estadio rendido, sellando una noche inolvidable que se repitió este domingo.
