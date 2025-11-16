China vuelve a seducir: inversores extranjeros regresan a lo grande

Para muchos inversores globales, el riesgo político se volvió demasiado elevado. Ese sentimiento, sin embargo, empieza a revertirse.

Expertos del sector señalaron a Financial Times que las valoraciones siguen siendo un atractivo irresistible. China continúa cotizando con un descuento sustancial frente a otros mercados desarrollados, pese a albergar empresas tecnológicas con capacidad real de competir frente a las estadounidenses.

La combinación de precios deprimidos y potencial de crecimiento está reactivando el interés de grandes gestoras internacionales.

Riesgo ante la falta de medición de China

Un factor que complica la medición precisa de los flujos es que Beijing dejó de publicar datos diarios sobre inversión extranjera a través de Hong Kong el año pasado. Aun así, instituciones como Citi detectaron que desde que Estados Unidos implementó sus más recientes aranceles en abril, la compra de acciones chinas superó holgadamente a las ventas en prácticamente todos los segmentos de clientes.

No obstante, el regreso del capital internacional se explica en parte por la fuerza de los fondos pasivos, ya que los gestores activos siguen mostrando cautela. El flujo hacia ETF y fondos indexados con exposición a China compensó ampliamente las ventas de quienes aún ven con recelo la situación económica y regulatoria del país.

image Según Citi, desde la implementación de aranceles de Estados Unidos en abril, la compra de acciones de China superó a la venta.

El motor más potente del auge bursátil, sin embargo, proviene del propio mercado doméstico. Los inversores minoristas chinos han inyectado más de 1,3 billones de dólares hongkoneses en Hong Kong durante el año, un récord histórico que hoy representa cerca de una quinta parte del volumen total de negociación.

Pese al renovado interés internacional, algunos grandes inversores institucionales en Estados Unidos continúan reduciendo su exposición a compañías chinas debido al clima político bilateral. Aun así, otros gestores ven en China una oportunidad para diversificar portafolios demasiado concentrados en los mercados estadounidenses, que cotizan cerca de máximos. Con empresas como Alibaba aún lejos de sus valoraciones históricas, el argumento de que “no conviene invertir todo en el Nasdaq” vuelve a resonar entre los analistas.

