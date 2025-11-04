Se desploman las acciones de MP Materials y otras mineras de tierras raras

El cambio de la restricción de exportaciones desde China cambió el panorama

Esa medida, de concretarse, habría reforzado la posición de MP como proveedor clave para la industria estadounidense.

Sin embargo, con el enfriamiento de la retórica entre Washington y Beijing, los inversores redujeron su exposición al sector, generando una ola de ventas que presiona los precios a la baja. Frank Cappelleri, fundador de CappThesis, señaló a Barron´s:

Tras la fuerte caída de las acciones en las últimas semanas, todavía no se han dado muchos momentos en los que los compradores hayan mostrado interés. Tras la fuerte caída de las acciones en las últimas semanas, todavía no se han dado muchos momentos en los que los compradores hayan mostrado interés.

Según el analista técnico, existen dos niveles clave para observar: los US$ 50, que representan un retroceso del 62% desde el repunte de mayo a octubre, y los US$ 39, correspondiente al máximo de junio, que podría actuar como soporte si la tendencia bajista continúa.

Cappelleri aclaró que su análisis no se basa en fundamentos económicos, sino en patrones técnicos del mercado. “Es importante entender el comportamiento de los inversores y operadores para anticipar los próximos movimientos”, explicó.

image MP Materials fue una de las mineras en tierras raras más golpeadas en el mercado.

El contexto de fondo sigue siendo geopolítico. China controla alrededor del 85% de la capacidad mundial de procesamiento de tierras raras, un dominio que preocupa a Estados Unidos por su impacto en industrias críticas, desde la fabricación de iPhones hasta aviones de combate.

Por ello, tanto la administración de Donald Trump impulsa acuerdos con otros países, como Japón y Australia, para fortalecer una cadena de suministro independiente.

A pesar de la volatilidad actual, los analistas coinciden en que las perspectivas a largo plazo de MP Materials y del sector estadounidense de tierras raras siguen siendo sólidas. El desafío inmediato radica en capear la inestabilidad del mercado y recuperar la confianza de los inversores, en un entorno donde la política internacional y la tecnología siguen marcando el pulso de los metales estratégicos.

