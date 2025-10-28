Donald Trump en alianza con Japón: no se arrodillará ante China por sus tierras raras

Ambos líderes, Trump y Takaichi, firmaron este lunes una serie de convenios sobre comercio, defensa y tierras raras, minerales críticos actualmente indispensables para la producción de baterías, vehículos eléctricos, smartphones y turbinas eólicas. El acuerdo, justamente, ocurre luego de que China, en guerra comercial con Washington, anunciara hace algunas semanas restricciones a las exportaciones de minerales críticos, lo que amenaza las cadenas de suministro de Estados Unidos.

image Trump y Takaichi se dan la mano durante la ceremonia en el Palacio Akasaka de Tokio, este martes.MARK SCHIEFELBEIN (AP)

“Todo lo que sé de Shinzo indica que usted será uno de los grandes primeros ministros”, dijo Trump durante la reunión del lunes en el Palacio Akasaka de Tokio. “También me gustaría felicitarla por ser la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Es algo muy importante”, agregó el mandatario estadounidense.

En la reunión bilateral del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial, ambos acordaron la implementación de un acuerdo para la “edad dorada” de la alianza de sus naciones. El documento, el cual se expuso después, estipula que Estados Unidos aplicará un arancel diferencial del 15% a los bienes importados de Japón, así como la creación de un fondo de 550 000 millones de dólares para que Japón invierta en Estados Unidos.

Luego de la firma de ese primer acuerdo, Trump y Takaichi firmaron otro que establece un marco legal entre Estados Unidos y Japón para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras.

En tanto, un documento al que tuvo acceso Reuters, menciona compromiso de ambas naciones a construir conjuntamente reactores nucleares de nueva generación AP1000 y reactores modulares pequeños, una colaboración de la que podrían beneficiarse empresas niponas como Mitsubishi y Toshiba, al mismo tiempo que permitiría al gobierno nipón reponerse del desastre nuclear de Fukushima en el 2011.

