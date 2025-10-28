Donald Trump en alianza con Japón: no se arrodillará ante China por sus tierras raras

El presidente estadounidense Donald Trump elogió a la nueva primera ministra de Japón, la líder ultraderechista Sanae Takaichi, con la que se reunió en Tokio en el marco de su gira por Asia y con quien selló un importante acuerdo para asegurar el suministro de tierras raras, en pleno contexto de tensiones entre la Casa Blanca y China por los aranceles y por las restricciones que Pekín impuso a EE.UU. con respecto a los minerales críticos, sobre los cuales el gigante asiático tiene un cuasio monopolio de su suministro a nivel mundial.
DEFENSA Y MINERALES
Este martes, Trump, junto a la primera ministra nipona, a bordo del USS George Washington, se dirigió a las tropas estadounidenses y a funcionarios nipones, a quienes les reveló que los misiles para los aviones F-35 de Tokio llegarán "esta semana", lo que marcaría un nuevo ciclo de cooperación bilateral en materia de defensa regional, claramente para contrarrestar la influencia de Corea del Norte y de China en el Indopacífico.
En tanto, la primera ministra de Japón, compartiendo escenario con Trump, aseguró que Japón estaba "comprometido con reforzar fundamentalmente su capacidad de defensa" y "listo para contribuir aún más proactivamente a la paz y la estabilidad en la región".
Takaichi, la primera jefa de estado mujer en la historia de Japón, quien asumió su cargo hace una semana, era la antigua protegida de Shinzo Abe (aliado y compañero de golf de Trump que fue asesinado en 2022). La nueva primera ministra nipona destacó el lunes los esfuerzos del presidente estadounidense para promover la paz mundial, al mismo tiempo que prometió que lo nominará al Nobel de la Paz.
“Su papel en asegurar ceses del fuego en Camboya y Tailandia, e Israel y militantes palestinos, fue un logro sin precedentes”, expresó la primera ministra.
Ambos líderes, Trump y Takaichi, firmaron este lunes una serie de convenios sobre comercio, defensa y tierras raras, minerales críticos actualmente indispensables para la producción de baterías, vehículos eléctricos, smartphones y turbinas eólicas. El acuerdo, justamente, ocurre luego de que China, en guerra comercial con Washington, anunciara hace algunas semanas restricciones a las exportaciones de minerales críticos, lo que amenaza las cadenas de suministro de Estados Unidos.
“Todo lo que sé de Shinzo indica que usted será uno de los grandes primeros ministros”, dijo Trump durante la reunión del lunes en el Palacio Akasaka de Tokio. “También me gustaría felicitarla por ser la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Es algo muy importante”, agregó el mandatario estadounidense.
En la reunión bilateral del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial, ambos acordaron la implementación de un acuerdo para la “edad dorada” de la alianza de sus naciones. El documento, el cual se expuso después, estipula que Estados Unidos aplicará un arancel diferencial del 15% a los bienes importados de Japón, así como la creación de un fondo de 550 000 millones de dólares para que Japón invierta en Estados Unidos.
Luego de la firma de ese primer acuerdo, Trump y Takaichi firmaron otro que establece un marco legal entre Estados Unidos y Japón para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras.
En tanto, un documento al que tuvo acceso Reuters, menciona compromiso de ambas naciones a construir conjuntamente reactores nucleares de nueva generación AP1000 y reactores modulares pequeños, una colaboración de la que podrían beneficiarse empresas niponas como Mitsubishi y Toshiba, al mismo tiempo que permitiría al gobierno nipón reponerse del desastre nuclear de Fukushima en el 2011.
