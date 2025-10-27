Marcelo Tinelli fulminó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo: "Que se acabe"

image Marcelo Tinelli criticó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo.

Marcelo Tinelli criticó duramente a Cristina Kirchner

"Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para dónde ir, hasta que no se acabe su 'liderazgo', el peronismo no va a conectar con la gente. Y no hay posibilidades de que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar", soltó Tinelli en su cuenta de X (ex Twitter).