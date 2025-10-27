Marcelo Tinelli esperó hasta la medianoche, con los resultados sobre la mesa, para lanzar su análisis político en redes sociales. El mismo disparó contra Cristina Kirchner, líder del peronismo y Fuerza Patria, quienes perdieron ante La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo. ¿Qué dijo el conductor?
DURO ANÁLISIS
Marcelo Tinelli fulminó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo: "Que se acabe"
Marcelo Tinelli analizó la derrota del peronismo en las elecciones del pasado domingo y apuntó contra Cristina Kirchner y aquellos que le son leales.
Tras los resultados de las elecciones Marcelo Tinelli quiso dar su punto de vista acerca del motivo por el cual el peronismo perdió ante La Libertad Avanza con menos del 35% de los votos. El exconductor del Bailando respondió a un tuit de Clarín donde compartieron un video de Cristina Kirchner saludando en el balcón tras los resultados.
Marcelo Tinelli criticó duramente a Cristina Kirchner
"Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para dónde ir, hasta que no se acabe su 'liderazgo', el peronismo no va a conectar con la gente. Y no hay posibilidades de que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar", soltó Tinelli en su cuenta de X (ex Twitter).
Eso no fue todo, porque a lo largo de la noche el conductor retuiteó algunos tuits que hablan sobre Cristina Kirchner y su rol en el partido: "Cristina hoy es un consumo aristocrático decadente de la casta de los acomodados y medicados. Una historia de desencuentro con el pueblo argentino como no vi ninguna. Transformó el peronismo en una fuerza de 20 puntos nacional", dice el tuit de Contrarreforma que retuiteó Tinelli.
El famoso se cansó de todo y también disparó contra Natalia Volosin, quien primeramente respondió al tuit de Tinelli: "Marcelo sos trillonario. Pedile a alguien que te escriba bien los tuits. Gracias". A lo que este contestó: "Esto es lo que son, resentidos con lo que alguien puede tener laburando. Podré escribir mal los tuits, pero esto es lo que siento. Pensamos diferente", lanzó.
