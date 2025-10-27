En un fallo histórico, la Justicia ratificó el derecho a huelga marcando el triunfo del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) que lidera Facundo Moyano, y ordenó la reincorporación inmediata de los 68 trabajadores despedidos de Corredores Viales S.A.
DERECHO A HUELGA
Facundo Moyano sí le ganó a Javier Milei, tras imponerse en las elecciones
El exdiputado nacional Facundo Moyano le ganó la pulseada a Javier Milei, y ahora deberán reincorporar a los 68 trabajadores despedidos de Corredores Viales.
El conflicto comenzó el 11 de abril, cuando 117 trabajadores fueron despedidos por ejercer su derecho a huelga. El 17 de julio, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había determinado la reincorporación mediante una medida cautelar presentada por el sindicato. Sin embargo, Corredores Viales S.A. apeló sistemáticamente el fallo sin éxito.
Finalmente, el viernes, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23 ordenó el cumplimiento inmediato, disponiendo la presencia de un Oficial de Justicia para garantizarlo.
"No queríamos tener la razón, porque teníamos la verdad", expresó Facundo Moyano, exdiputado nacional e hijo del histórico dirigente de Camioneros, Hugo Moyano.
Este fallo no solo da la razón al gremio, sino a la legitimidad de la lucha: "Es un triunfo del trabajo colectivo, la verdad y la dignidad de los trabajadores", destacó, subrayando que ningún despido injusto puede borrar la fuerza de una huelga por una causa justa en un comunicado.
Facundo Moyano se impuso en las elecciones
Vale recordar que hace unos días, el dirigente sindical resultó electo secretario general en las elecciones del gremio. Así Facundo Moyano, uno de los fundadores del SUTPA, vuelve a conducir la organización tras la gestión de Florencia Cañabate (2021-2025), quien ahora asumirá como Secretaria Adjunta.
Los comicios se realizaron el miércoles de la semana pasada y contaron con la participación de más de 4.500 trabajadores en 82 mesas distribuidas en todo el país, renovando la Comisión Directiva con un 55% de representación femenina.
"La democracia sindical es una bandera que nosotros levantamos porque sabemos que no queremos tener razón, queremos tener la verdad, y nos damos cuenta de que es real porque los trabajadores se sienten parte y se comprometen", expresó Facundo Moyano tras imponerse en las elecciones.
Otras noticias de Urgente24
Gran triunfo de la LLA en Vaca Muerta: Más de 75% de participación y 4 bancas
Prudente, Javier Milei invitó a los gobernadores y a los argentinos que no lo votaron
LLA gana PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe, y suma casi el 41% de los votos en todo el país
Córdoba: Ganó Javier Milei (Gonzalo Roca) y a Juan Schiaretti se le pinchó Provincias Unidas