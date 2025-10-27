Facundo Moyano sí le ganó a Javier Milei, tras imponerse en las elecciones

Facundo Moyano se impuso en las elecciones

Vale recordar que hace unos días, el dirigente sindical resultó electo secretario general en las elecciones del gremio. Así Facundo Moyano, uno de los fundadores del SUTPA, vuelve a conducir la organización tras la gestión de Florencia Cañabate (2021-2025), quien ahora asumirá como Secretaria Adjunta.

Los comicios se realizaron el miércoles de la semana pasada y contaron con la participación de más de 4.500 trabajadores en 82 mesas distribuidas en todo el país, renovando la Comisión Directiva con un 55% de representación femenina.

"La democracia sindical es una bandera que nosotros levantamos porque sabemos que no queremos tener razón, queremos tener la verdad, y nos damos cuenta de que es real porque los trabajadores se sienten parte y se comprometen", expresó Facundo Moyano tras imponerse en las elecciones.

