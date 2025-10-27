La localidad de Comandante Andresito, en Misiones, vivió una madrugada de horror. Un efectivo de la Policía provincial asesinó a su exnovia —también integrante de la fuerza—, se atrincheró en su casa, se enfrentó a tiros con sus compañeros y terminó quitándose la vida mientras transmitía todo por una red social.
Horror en Misiones: Un policía se mató en una transmisión en vivo después de matar a su exnovia
Luego de matar a su ex, el policía mostró el cadáver de la víctima y se suicidó en una transmisión vía redes sociales. Ocurrió en Misiones.
El episodio ocurrió este domingo en una vivienda del barrio 80 Viviendas y tuvo como protagonista a Natanael Comes, un oficial que prestaba servicios en la fuerza provincial. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima fue Daiana Raquel Da Rosa, de 26 años, ayudante de la Comisaría de la Mujer. Ambos habían mantenido una relación que, de acuerdo a los registros, había terminado meses atrás.
La tragedia del policía y su ex
Vecinos del barrio alertaron al 911 al escuchar gritos de auxilio provenientes de la casa del efectivo. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, fueron recibidos con disparos. Los agentes que acudieron al operativo descubrieron entonces que el agresor era su propio compañero de fuerza.
Para ese momento, Daiana ya estaba muerta. Comes, en un estado de aparente desesperación, activó una transmisión en vivo desde su teléfono y comenzó a hablar frente a la cámara mientras mantenía el arma en la mano. En las imágenes, que se viralizaron minutos después, se lo escucha despedirse de sus colegas: “Los quiero mucho, lo siento grupo”, fueron sus últimas palabras antes de dispararse.
Los policías que permanecían afuera irrumpieron en la vivienda tras oír el disparo. Encontraron a la joven oficial sin vida en la cocina y a Comes gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde murió a los pocos minutos.
El comunicado de la policía de Misiones
La Jefatura de la Policía de Misiones informó que no existían denuncias previas ni medidas judiciales vinculadas a violencia de género entre ambos agentes. “Es un hecho profundamente doloroso que involucra a miembros de nuestra institución. Se dispuso una investigación interna y la contención psicológica de los compañeros del destacamento”, indicaron en un comunicado.
La tragedia dejó conmocionada a toda la comunidad policial y a los vecinos de Andresito. En redes sociales, colegas y amigos de Daiana Da Rosa expresaron su dolor y reclamaron más acompañamiento institucional frente a los casos de violencia dentro de la fuerza.
El video de la tragedia
