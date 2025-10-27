Horror en Misiones: Un policía se mató en una transmisión en vivo después de matar a su exnovia

El comunicado de la policía de Misiones

La Jefatura de la Policía de Misiones informó que no existían denuncias previas ni medidas judiciales vinculadas a violencia de género entre ambos agentes. “Es un hecho profundamente doloroso que involucra a miembros de nuestra institución. Se dispuso una investigación interna y la contención psicológica de los compañeros del destacamento”, indicaron en un comunicado.

La tragedia dejó conmocionada a toda la comunidad policial y a los vecinos de Andresito. En redes sociales, colegas y amigos de Daiana Da Rosa expresaron su dolor y reclamaron más acompañamiento institucional frente a los casos de violencia dentro de la fuerza.

El video de la tragedia

