Luego del triunfo histórico de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el flamante diputado electo Diego Santilli deberá cumplir con la promesa que hizo durante la campaña: pelarse en vivo en “La Misa”, el programa del streamer libertario El Gordo Dan.
COLORADO PELADO
Diego Santilli cumplirá su promesa y se cortará el pelo: Dónde y cuándo lo hará
El diputado nacional Diego Santilli tendrá que cumplir su promesa y se rapará en vivo en un canal de streaming. Furor en redes por el tema.
Durante su paso por el ciclo, el “Colorado” había prometido raparse si lograba imponerse en las urnas. Incluso lo reforzó en redes sociales con una frase que rápidamente se volvió viral: “Si querés verme pelado, votá al colorado”, escribió en X (ex Twitter), acompañando la publicación con el recorte del momento en el que lanzó el desafío en vivo.
Diego Santilli debe cumplir su palabra
La broma surgió después de que Santilli tomara el primer lugar de la lista libertaria tras la renuncia de José Luis Espert, acusado por supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. En ese contexto, Santilli coqueteó durante días con la idea de cortarse el pelo, e incluso hizo encuestas en redes para saber si debía hacerlo antes de la elección. Finalmente, decidió dejarlo para después... si ganaba.
Ahora, con la victoria confirmada, no hay marcha atrás: “Asumí un compromiso, y cuando asumo un compromiso, lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, reconoció en declaraciones a Radio Rivadavia.
Lo hará en Carajo Stream
Se espera que el corte será este lunes 27 de octubre, a las 21 horas, durante una transmisión especial en el streaming Carajo, conducido por Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan. Allí, Santilli se dejará rapar en vivo, cumpliendo con su palabra ante miles de espectadores libertarios.
El trasfondo político
Más allá de la promesa viral, el triunfo bonaerense de Santilli tiene un fuerte peso político. Tras la derrota de septiembre, pocos imaginaban que La Libertad Avanza lograría revertir los 14 puntos de diferencia con el peronismo y quedarse con el distrito más poblado del país.
“El triunfo es del Presidente. Yo solo fui el que estuvo ahí para plasmar ese camino y esa interfaz entre la sociedad y el Presidente”, expresó Santilli al día siguiente de los comicios.
El dirigente, que reemplazó a Espert en la boleta, insistió en que “ganaron los bonaerenses”: “Son los ciudadanos que quieren vivir de una manera distinta, que se levantan a las cinco de la mañana para ir a laburar y que eligieron el cambio”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la victoria refleja una decisión social más profunda: “La gente eligió no volver atrás, eligió las ideas y los cambios. El Presidente tuvo el gesto de ir a buscar a todos los que hicimos transformaciones en 2024 y que debemos continuar en 2026, porque la sociedad no nos va a perdonar la mezquindad”.
