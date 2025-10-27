Diego Santilli cumplirá su promesa y se cortará el pelo: Dónde y cuándo lo hará

image

El trasfondo político

Más allá de la promesa viral, el triunfo bonaerense de Santilli tiene un fuerte peso político. Tras la derrota de septiembre, pocos imaginaban que La Libertad Avanza lograría revertir los 14 puntos de diferencia con el peronismo y quedarse con el distrito más poblado del país.

“El triunfo es del Presidente. Yo solo fui el que estuvo ahí para plasmar ese camino y esa interfaz entre la sociedad y el Presidente”, expresó Santilli al día siguiente de los comicios.

El dirigente, que reemplazó a Espert en la boleta, insistió en que “ganaron los bonaerenses”: “Son los ciudadanos que quieren vivir de una manera distinta, que se levantan a las cinco de la mañana para ir a laburar y que eligieron el cambio”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la victoria refleja una decisión social más profunda: “La gente eligió no volver atrás, eligió las ideas y los cambios. El Presidente tuvo el gesto de ir a buscar a todos los que hicimos transformaciones en 2024 y que debemos continuar en 2026, porque la sociedad no nos va a perdonar la mezquindad”.

