La AmCham celebró el resultado de las elecciones, pero avisa que "no ve la lluvia de inversiones"

milei en a24 Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) afirman que al Gobierno de Javier Milei aún le falta mucho por hacer...

En ese sentido habló de la necesidad de una reforma tributaria y laboral: "son indispensables", dijo para que la Argentina "pueda terminar de despegar".

Subrayó que falta "generar consensos" y "volver a construir el diálogo dentro del Congreso" para que se puedan aprobar estas leyes para "simplificar el sistema laboral" y "simplificar el sistema tributario", que actualmente presenta una alta complejidad. Y puso como ejemplo a Paraguay, que "dejó muy pocos impuestos", lo que, según dijo, fomenta la actividad comercial.

Un "gravísimo problema"

Henrichsen destacó las "grandes oportunidades" en sectores clave como el energético, el minero y la agroindustria, con Vaca Muerta y el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que "es un buen marco regulatorio que da previsibilidad a las empresas para que inviertan", pero lanzó otra advertencia:

"Tenemos un grave, gravísimo problema de infraestructura, que es lo que no permite tampoco que las industrias puedan terminar de desarrollarse", afirmó, refiriéndose a las dificultades para transportar materias primas a los puertos "Tenemos un grave, gravísimo problema de infraestructura, que es lo que no permite tampoco que las industrias puedan terminar de desarrollarse", afirmó, refiriéndose a las dificultades para transportar materias primas a los puertos

Finalmente, se refirió al vínculo bilateral con Estados Unidos y sostuvo que en el actual contexto, Argentina "se posiciona como un actor clave y estratégico" y "el aliado de Estados Unidos" en Sudamérica.

trump pinta a Milei-GROK Imagen creada con IA/GROK.

