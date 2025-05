"No hay clima de inversión": Fuerte advertencia de Amcham por ficha limpia

La cámara empresaria no responsabilizó a ningún sector político en especial ni al gobierno de Milei en particular, sobre el que pesan dudas sobre un pacto con Cristina Kirchner para permitirle ser candidata en los comicios legislativos de este año. En su lugar, las multinacionales expresaron: "La integridad de los funcionarios es un pilar fundamental para construir confianza ciudadana y mejorar la calidad democrática. No puede dar todo lo mismo. Tolerar la impunidad debilita nuestras instituciones, erosiona la confianza social y aleja cualquier posibilidad de desarrollo sostenible".