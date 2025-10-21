Nobody´s Girl: El libro de Virginia Giuffre expone a Jeffrey Epstein y su red de trata

Tiempo después, el FBI la rescató, pero su vida jamás violvió a la normalidad, más aún cuando años despues cayó bajo la manipulación de Ghislaine Maxwell. En el verano del 2000, conoció a la novia de Jeffrey Epstein en en el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, donde su padre hacía labores de mantenimiento

“Ghislaine Maxwell entró con su acento británico, sus uñas perfectas y esa seguridad de quien pertenece a otro mundo”, recuerda en su libro. Maxwell le ofreció ganar dinero extra dando masajes a un “hombre rico”, que sería Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, nombra a un reconocido primer ministro que la dejó ensangrentada

A lo largo de más de 400 páginas, Virginia Giuffre describe cómo Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein captaban chicas de entre 14 y 17 años a través de falsas promesas de empleo y dinero fácil, que incluían largas estadias en mansiones y resorts de lujo en Palm Beach, Nueva York y el Caribe, en donde se codeaban con políticos y con personajes que salían en televisión.

Lo más espeluznante de su relato es cuando asegura que un ex primer ministro, cuyo nombre aparece en el expediente de su juicio contra Epstein, la violó, la golpeó y la dejó ensangrentada. En sus memorias, Giuffre dice que conoció al “primer Ministro” en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en algún momento de 2002, cuando tenía solo 18 años.

Según The New York Post, que accedió a los documentos judiciales, ella señaló al primer ministro israelí, Ehud Barak, como uno de los muchos miembros de la élite que la habían violado, una afirmación que él ha negado repetidamente.

image Le ordenaron que lo escoltara a una cabaña, pero el hombre dejó claro tan pronto como estuvieron solos que "quería violencia".

"Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar", escribe Giuffre.

El 10 de marzo del 2001, la socialité y novia de Epstein, Maxwell, la obligó a subir a un vuelo privado directo a Londres para pasar unos días en el departamento de Epstein en Hyde Park. Allí se encontraria con el príncipe Andrés, hijo menor de la reina Isabel, con quien mantendría el primer encuentro sexual.

“Adivina la edad de Jenna”, desafió Maxwell a su amigo Andrés cuando le presentó a la joven. El duque de York dio en el clavo. “ Mis hijas son apenas algo más pequeñas que tú”, explicó su acierto. “Vamos a tener que intercambiarla pronto”, replicó la británica, bromeando de que ya se estab haciendo mayor.

“Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”, recuerda Giuffre en relación a Andrés. A la mañana siguiente, Epstein le dio 15.000 dólares de recompensa y le felicitó: “ Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido”.

image Foto del príncipe Andrés y de Virginia Giuffre en la residencia de Epstein en Nueva York | US DEPARTMENT OF JUSTICE (PA / CORDON PRESS)

Hubo dos encuentros sexuales más con el príncipe Andrés. En Nueva York, un mes después. Fue en otra de las casas del millonario estadounidense. De aquella reunión salió la foto que el príncipe Andrés intento destruir.

Andrés de la cintura a Giuffre, que viste vaqueros estampados y un top rosa que deja al aire su cintura. “Mi madre nunca me hubiera perdonado que conociera a alguien tan famoso como el príncipe Andrés y no me hiciera una foto. Corrí a por mi Kodak FunSaver, que estaba en mi habitación, volví y se la di a Epstein. Recuerdo cómo el príncipe puso su brazo alrededor de mi cintura mientras Maxwell sonreía detrás nuestro. Epstein tomó la foto”, describe Giuffre.

