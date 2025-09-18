Trump con "el zurdo" Starmer: Contra Putin, pero sin mencionar a Jeffrey Epstein

Trump junto a Keir Starmer: Disgustados por Putin, pero no por la pederastia de Jeffrey Epstein y sus clientes

Donald Trump, el mandatario estadounidense, y Keir Starmer, el primer ministro británico,ofrecieron una rueda de prensa durante este jueves (18/09/25) desde la residencia campestre de Chequers, en Londres. Ante los periodistas, Trump aprovechó la ocasión para expresar su “decepción” con Vladímir Putin ante la falta de avances hacia un alto al fuego en Ucrania.

En la misma rueda de prensa, el líder de ultraderecha de la Casa Blanca, Trump, y su homólogo progresista, Starmer, anunciaron la firma conjunta de un acuerdo de cooperación tecnológica, en los sectores claves de Inteligencia Artificial, computación cuántica y energía atómica, a la vez que revelaron que varias empresas estadounidenses invertirán unos 205.000 millones de dólares en Reino Unido.

image

De igual forma, ambos dijeron que coinciden en la necesidad de impulsar una hoja de ruta hacia la paz entre Israel y Palestina, a pesar de que ambos discrepan sobre el reconocimiento de un estado Palestino (Trump está en contra).

Coincidimos totalmente en la necesidad de la paz y de una hoja de ruta, porque la situación en Gaza es intolerable (Starmer) Coincidimos totalmente en la necesidad de la paz y de una hoja de ruta, porque la situación en Gaza es intolerable (Starmer)

En ese sentido, Trump especificó que él discrepa sobre el reconocimiento internacional de Palestina como un estado soberano. "Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese aspecto; uno de nuestros pocos desacuerdos, de hecho”, afirmó.

Sin embargo, ninguno mencionó el despido del embajador británico en Estados Unidos, tras ser relacionado con Jeffrey Epstein, el financista neoyorquino que murió “suicidado” en su celda en el 2019, a la espera de un juicio por trata de menores (que involucraba al hermano del rey Carlos y quien aparecía en fiestas con el actual presidente estadounidense).

Hace poco tiempo, Starmer echó a PeterMandelson de su cargo como embajador del Reino Unido en EE.UU., debido a revelaciones sobre su amistad con Jeffrey Epstein.

Sobre el embajador recientemente despedido, varias agencias de noticias británicas como The Independent publicaron durante el último tiempo los correos electrónicos y mensajes antiguos de Mandelson con Epstein, que demostraban que mantuvo una relación amistosa, incluso después de que éste había sido condenado en 2008 por delitos sexuales (relacionados con la prostitución de menores).

En algunos mensajes, Mandelson demostraba su apoyo, e incluso, lo aconsejaba en materia legal o respecto a apelaciones o liberaciones tempranas, expresándole afecto (“I think the world of you”, “best pal”, etc.).

Al principio, Starmer defendía el nombramiento de Mandelson y aseguraba que ya había “expresado profundo arrepentimiento” por sus conversaciones con Epstein. Pero, debido a la presión política, pidió al secretario de exteriores que retirase a Mandelson como embajador.

Donald Trump fue recibido con honores en el Castillo de Windsor, con el rey Carlos como anfitrión, en medio de protestas por el vínculo del republicano y del príncipe Andrés, el hermano del monarca, con Jefrrey Epstein.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este miércoles con el rey Carlos en las inmediaciones del castillo de Windsor, dando inicio a su visita oficialde dos días, marcada en las últimas horas por la polémica debida a las recientes protestas, que incluyeron proyecciones de imágenes del republicano junto a Jeffrey Epstein, el financista que apareció muerto en su celda en Nueva York en el 2019 a la espera de un juicio por una red mundial de trata de menores y quien estuvo vinculado al príncipe Andrés, el hermano menor de dicho monarca británico.

El inquilino de la Casa Blanca, acompañado por su esposa Melania, fue recibido en Windsor por un cortejo de la Guardia de Honor británica y por los príncipes de Gales, William y Kate, para luego reunirse con el rey Carlos III y su esposa Camila, quienes dieron inicio a la visita oficial de dos días.

image El rey Carlos III de Gran Bretaña reacciona mientras saluda al presidente de EE. UU. Donald Trump | GENTILEZA EFE

Toda la ceremonia se celebró dentro de los campos del castillo de Windsor, donde el monarca británico junto al presidente estadounidense realizó la inspección de rigor de la guardia real. Un día antes, el martes por la noche, día en el que arribó al Reino Unido, dijo que ese país era un "lugar muy especial" y llamó “un amigo” a Carlos.

Después de un día de pompa en los campos de Windsor, Donald Trump mantendrá una reunión con Keir Starmer, el primer ministro británico, para anunciar la firma de un acuerdo tecnológico entre Reino Unido y Estados Unidos.

Starmer, un premier de tendencia izquierdista, probablemente no indagará al respecto de la amistad entre Trump y Jeffrey Epstein, el difunto convicto sexual que apareció muerto en el 2019 en Nueva York y que tenía vínculos con el príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos. Sin embargo, días antes de la visita de estado de Trump, despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a su amistad pasada Epstein.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Worldsource24/status/1968091887774076947&partner=&hide_thread=false BREAKING: Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the U.S. President arrives for his second state visit of the UK. pic.twitter.com/lyjQQRGv7k — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 16, 2025

Trump en UK en medio de protestas por el nexo Washington-Windsor con Jeffrey Epstein

En la misma jornada en la que Donald Trump y Melania llegaron a los campos del Castillo de Windsor, la Policía del Valle del Támesis, a la que pertenece la localidad del castillo, confirmaron que cuatro personas habían sido arrestadas bajo sospecha de "comunicaciones maliciosas" tras la proyección de imágenes de Trump y Jeffrey Epstein en una de las torres del castillo durante el martes a la noche, un día antes de la ceremonia.

En 2008, el financista estadounidense Jeffrey Epstein, anfitrión de grandes fiestas en Hollywood, fue registrado en Estados Unidos por primera vez como delincuente sexual tras abusar de una niña en su casa de Palm Beach. Sin embargo, no fue a prisión porque llegó a un acuerdo económico con los padres de la menor, de 14 años.

En su mansión de Palm Beach, que fue allanada, se encontraron varias fotos de menores. El financista solo fue condenado por solicitar prostitución a una menor. Once años después, en el 2019, Epstein fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de niñas menores de edad, pero murió en su celda en prisión —por aparente “suicidio”— mientras esperaba el juicio, llevándose a la tumba todos secretos del establishment local y de la perversión del príncipe de Gales, Andrés.

Epstein, anfitrión de varias fiestas a las que concurría el magnate Donald Trump, estaba siendo investigado por múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos. Entre las personas implicadas, estuvo el Príncipe Andrés (hermano menor del rey Carlos): fue acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

image El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (en el centro, quien apareció "suicidada" este 2025), en 2001. Al fondo, Ghislaine Maxwell, la ‘madame’ de Epstein | GENTILEZA EL PAÍS

En ese sentido, según el relato de Virgina Giuffre, Andrés conoció a Epstein alrededor de 1999, presentado por Ghislaine Maxwell, y expuso fotografías de viajes, fiestas, reuniones sociales en común (por ejemplo, en Windsor , estancia en las casas de Epstein, visitas a su isla privada)

Virginia Giuffre, quien apareció muerta este 2025 bajo aparente "suicidio", alegó en las audiencias que cuando tenía 17 años fue forzada por Epstein a tener encuentros sexuales con el príncipe Andrés en varios lugares: en la casa de Maxwell en Londres, en la mansión de Epstein en Nueva York, y en la isla privada de Epstein. Como prueba, proporcionó una foto con Andrés, con Maxwell de fondo.

Definitivamente, la figura de Epstein está a la sombra de la actual reunión de Donald Trump con la corona británica, también manchada por la red de trata del financista pederasta, por lo que hubo varias manifestaciones organizadas por coaliciones como Stop Trump, cerca de Windsor, en las que se desplegaron pancartas y se proyectaron las imágenes de Donald Trump con Epstein.

