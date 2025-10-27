Fracasó Provincias Unidas y en Santa Fe ya esperan el llamado de Javier Milei

En diálogo con Radio2, aseguró que desde su espacio están dispuestos "a este diálogo y los muchos diálogos que van a venir en el Congreso. A sentarnos en una mesa a discutirlos, a proponer una mirada santafesina y a conseguir los números necesarios para que esas leyes sean una realidad". Sobre esa línea, remarcó que "Va a tener un rol protagónico Provincias Unidas".

A raíz de ello explicó que "si bien el Gobierno hizo una gran elección, se precisan 129 diputados para el quórum, con lo cual, tiene que construir alternativas", por lo que manifestó: "Ojala que el diálogo que pregona el Presidente exista".

image ¿Borrón y cuenta nueva?

Miedo a la vuelta del kirchnerismo

El sello impulsado por el gobernador alcanzó el 18% y sumó dos escaños, que ocuparán Scaglia y Pablo Farías. Ante esto, la diputada nacional electa fue consultada sobre el pobre porcentaje y reconoció tener "otra expectativa, una elección de tercios", pero sostuvo que "en los últimos días la elección se polarizó mucho, pero creo que esto tuvo que ver con un votante que tuvo miedo de este lunes posterior, la vuelta del kirchnerismo".

Los logros en materia de seguridad, la baja en los homicidios y los índices de producción no fueron suficientes para revertir la tendencia nacional de polarización. Sin embargo, la vicegobernadora no cree que los datos hayan sido un "pase de factura" del electorado al Gobierno de Santa Fe.

"Después de ver el resultado de Buenos Aires es imposible ver acá un resultado que tenga que ver con lo provincial. Ha habido una nacionalización y en eso yo estoy muy orgullosa porque históricamente ha tenido un diputado nacional Santa Fe y esta vez fueron dos, entonces yo miro el resultado y digo que fue un gran resultado, pero no niego que no quería la discusión en tercios", subrayó.

Sobre el final, analizó que "El voto fue una combinación entre lo que ‘no quiero que el kirchnerismo vuelva a gobernar y te respaldamos pero necesitamos las reformas y resolver problemas’".

image Flojo porcentaje (18%) para la candidata de Maximiliano Pullaro.

