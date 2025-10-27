ROSARIO. Con la frase "Arrasamos Santa Fe", el flamante diputado nacional, Agustín Pellegrini, abrió su discurso en el búnker luego de conocerse los resultados de las elecciones. A sus 25 años, encabezó la lista de La Libertad Avanza ( LLA) y se convirtió en el candidato más votado, con el respaldo de Javier Milei y la conducción política de Romina Diez.
RUGE EL LEÓN
Javier Milei apostó por cerrar campaña en Rosario y no le erró
En Santa Fe, LLA dio el batacazo: Agustín Pellegrini obtuvo más del 40% de los votos. En Rosario, cuna socialista, Javier Milei logró su objetivo.
"Hoy los jóvenes tenemos un futuro en la Argentina", manifestó previo a agradecer "a la mejor diputada, Romina Diez, y a todos los santafesinos que nos acompañaron para volver a pintar de violeta la provincia". El dirigente anticipó que acompañará al Presidente en el Congreso "para hacer las reformas que faltan".
El elegido de Karina Milei
La irrupción de Pellegrini como figura libertaria en Santa Fe fue, para muchos, una sorpresa. Con perfil bajo y escasa exposición mediática, se transformó en el elegido de Karina Milei y, sobre todo, en el alfil político de Diez, la principal armadora de LLA en la provincia.
En los pasillos del espacio lo definen como su ejecutor más leal, encargado de recorrer el territorio santafesino, consolidar estructuras locales y coordinar el armado del partido a nivel provincial.
Pellegrini parece representar la versión más disciplinada del mileísmo santafesino. Su papel en el Congreso —junto a Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera— será clave para impulsar las reformas estructurales que el oficialismo pretende debatir tras su triunfo nacional.
Del "cuánto nos subestimaron" a "nos vemos en dos años"
Sobre esa línea, y tras otro abrazo bajo euforia, Diez celebró los números favorables con un mensaje de tono combativo y optimista:
La diputada, que es considerada la referente política de los nuevos legisladores libertarios santafesinos —a quienes en redes llaman en tono humorístico "los rominitos"—, cerró su mensaje con una frase que sonó a desafío electoral: "Nos vemos en dos años".
Javier Milei no se equivocó en Rosario
Desde Rosario, el concejal electo libertario Juan Pedro Aleart analizó los resultados y anticipó que comienza una nueva etapa de la gestión de Milei.
En diálgo con Radio2, el experiodista remarcó que "En cada entrevista lo decíamos, que veíamos un cabeza a cabeza con el kirchnerismo en Santa Fe, que estábamos voto a voto. De hecho el presidente de la Nación eligió Rosario para el cierre de campaña veíamos un escenario victorioso pero la verdad es que estamos sorprendidos gratamente y agradecidos a la gente porque ha sido muy contundente en Santa Fe y en todo el país".
El mapa político del Gran Rosario cambió de color. En las elecciones legislativas, LLA consiguió un triunfo aplastante: ganó en 18 de las 24 localidades del departamento Rosario, incluida la ciudad cabecera.
El violeta se impuso en casi todo el corredor metropolitano, con diferencias amplias que en varios casos superaron el 40% de los votos. En Funes, LLA alcanzó un 53%, contra apenas un 20% del Frente Patria. Pero el récord fue en Uranga, donde la victoria libertaria fue todavía más contundente: 55% a 19%.
En localidades como Pérez, Soldini, Álvarez, Arroyo Seco o Granadero Baigorria, los libertarios también se quedaron con la cima, relegando al peronismo al segundo lugar y dejando a Provincias Unidas muy atrás.
En total, el Frente Patria fue segundo en 11 municipios, con una performance dispar. Solo logró imponerse en cinco localidades: Villa Gobernador Gálvez, Acebal, Fighiera, General Lagos y Carmen del Sauce, donde el margen de diferencia fue ajustado.
Por su parte, Provincias Unidas apenas logró ganar en Pueblo Muñoz, y por muy poco: 34% contra 32% de Fuerza Patria y 28% de LLA.
