Javier Milei apostó por cerrar campaña en Rosario y no le erró

No quiere volver al pasado: quiere ser LIBRE y tener futuro.



Cuatro nuevos diputados llevarán la voz de la libertad al Congreso.



Gracias @romidiezok, @jmilei y @karinamileiok por liderar este camino.



¡La libertad avanza en Santa Fe! pic.twitter.com/knhaD8irtK — La Libertad Avanza Santa Fe (@LLASantaFe) October 27, 2025

Del "cuánto nos subestimaron" a "nos vemos en dos años"

Sobre esa línea, y tras otro abrazo bajo euforia, Diez celebró los números favorables con un mensaje de tono combativo y optimista:

"Cuánto nos subestimaron, ¿verdad? Cuánto subestimaron a los santafesinos. Pero Santa Fe se levantó y dijo que La Libertad Avanza está más viva que nunca y es la única alternativa para terminar con el kirchnerismo en la Argentina". "Cuánto nos subestimaron, ¿verdad? Cuánto subestimaron a los santafesinos. Pero Santa Fe se levantó y dijo que La Libertad Avanza está más viva que nunca y es la única alternativa para terminar con el kirchnerismo en la Argentina".

La diputada, que es considerada la referente política de los nuevos legisladores libertarios santafesinos —a quienes en redes llaman en tono humorístico "los rominitos"—, cerró su mensaje con una frase que sonó a desafío electoral: "Nos vemos en dos años".

Javier Milei no se equivocó en Rosario

Desde Rosario, el concejal electo libertario Juan Pedro Aleart analizó los resultados y anticipó que comienza una nueva etapa de la gestión de Milei.

En diálgo con Radio2, el experiodista remarcó que "En cada entrevista lo decíamos, que veíamos un cabeza a cabeza con el kirchnerismo en Santa Fe, que estábamos voto a voto. De hecho el presidente de la Nación eligió Rosario para el cierre de campaña veíamos un escenario victorioso pero la verdad es que estamos sorprendidos gratamente y agradecidos a la gente porque ha sido muy contundente en Santa Fe y en todo el país".

image El cierre en la Cuna de la Bandera no fue casual.

El mapa político del Gran Rosario cambió de color. En las elecciones legislativas, LLA consiguió un triunfo aplastante: ganó en 18 de las 24 localidades del departamento Rosario, incluida la ciudad cabecera.

El violeta se impuso en casi todo el corredor metropolitano, con diferencias amplias que en varios casos superaron el 40% de los votos. En Funes, LLA alcanzó un 53%, contra apenas un 20% del Frente Patria. Pero el récord fue en Uranga, donde la victoria libertaria fue todavía más contundente: 55% a 19%.

En localidades como Pérez, Soldini, Álvarez, Arroyo Seco o Granadero Baigorria, los libertarios también se quedaron con la cima, relegando al peronismo al segundo lugar y dejando a Provincias Unidas muy atrás.

En total, el Frente Patria fue segundo en 11 municipios, con una performance dispar. Solo logró imponerse en cinco localidades: Villa Gobernador Gálvez, Acebal, Fighiera, General Lagos y Carmen del Sauce, donde el margen de diferencia fue ajustado.

Por su parte, Provincias Unidas apenas logró ganar en Pueblo Muñoz, y por muy poco: 34% contra 32% de Fuerza Patria y 28% de LLA.

