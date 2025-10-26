Agustín Pellegrini, cabeza de lista de La Libertad Avanza, es casi un desconocido para el gran público de la provincia de Santa Fe pero ha logrado una victoria que le permitirá sumar 4 diputados electos.
ADIOS AL ESCENARIO DE TERCIOS
Santa Fe: la alianza de Maxi Pullaro superada ampliamente por LLA y el partido justicialista
La provincia de Santa Fe define 9 bancas para la futura Cámara de Diputados: 4 serán para LLA, 3 para el partido justicialista y 2 para los de Pullaro.
Con más del 97 % de las mesas escrutadas, los libertarios alcanzarían casi el 41% contra 28,6% del justicialismo y 18% Provincias Unidas.
La bota se tiñó de violeta y el armado de los gobernadores no pudo superar la grieta.
Ocurrió lo mismo que en otras apuestas de Provincias Unidas: Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Jujuy.
De esta forma, ingresarían al Congreso con Agustín Pellegrini: Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.
Junto a Caren Tepp y Agustín Rossi, por Fuerza Patria, asumiría la camporista Alejandrina Belén Borgatta.
Por último, Provincias Unidas llevará a la Cámara baja a Gisela Scaglia y Pablo Farías.
Tras 2 victorias de Pullaro en 2025, la tercera fue la vencida
El frente de varios partidos políticos que responde al gobernador enfrentará ahora un fuerte debate interno debido a un resultado mucho más moderado del esperado.