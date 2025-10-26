urgente24
Santa Fe: la alianza de Maxi Pullaro superada ampliamente por LLA y el partido justicialista

La provincia de Santa Fe define 9 bancas para la futura Cámara de Diputados: 4 serán para LLA, 3 para el partido justicialista y 2 para los de Pullaro.

Santa Fe, teñida de violeta

Agustín Pellegrini, cabeza de lista de La Libertad Avanza, es casi un desconocido para el gran público de la provincia de Santa Fe pero ha logrado una victoria que le permitirá sumar 4 diputados electos.

Con más del 97 % de las mesas escrutadas, los libertarios alcanzarían casi el 41% contra 28,6% del justicialismo y 18% Provincias Unidas.

La bota se tiñó de violeta y el armado de los gobernadores no pudo superar la grieta.

Ocurrió lo mismo que en otras apuestas de Provincias Unidas: Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Jujuy.

Según estos resultados, de las nueve bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Fe, cuatro corresponderían a La Libertad Avanza, tres a Fuerza Patria y dos a Provincias Unidas.

De esta forma, ingresarían al Congreso con Agustín Pellegrini: Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Junto a Caren Tepp y Agustín Rossi, por Fuerza Patria, asumiría la camporista Alejandrina Belén Borgatta.

Por último, Provincias Unidas llevará a la Cámara baja a Gisela Scaglia y Pablo Farías.

Resultado sorpresivo en Santa Fe: Pullaro y Provincias Unidas en tercer lugar

Tras 2 victorias de Pullaro en 2025, la tercera fue la vencida

El frente de varios partidos políticos que responde al gobernador enfrentará ahora un fuerte debate interno debido a un resultado mucho más moderado del esperado.

Los dialoguistas pedirán acordar con la Casa Rosada y los rupturistas van a insistir con el camino propio, la tercera vía, para no ser devorados por la polarización entre Balcarce 50 y la oposición más dura.

