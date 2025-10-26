Santa Fe: la alianza de Maxi Pullaro superada ampliamente por LLA y el partido justicialista

De esta forma, ingresarían al Congreso con Agustín Pellegrini: Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Junto a Caren Tepp y Agustín Rossi, por Fuerza Patria, asumiría la camporista Alejandrina Belén Borgatta.

Por último, Provincias Unidas llevará a la Cámara baja a Gisela Scaglia y Pablo Farías.

image Resultado sorpresivo en Santa Fe: Pullaro y Provincias Unidas en tercer lugar

Tras 2 victorias de Pullaro en 2025, la tercera fue la vencida

El frente de varios partidos políticos que responde al gobernador enfrentará ahora un fuerte debate interno debido a un resultado mucho más moderado del esperado.

Los dialoguistas pedirán acordar con la Casa Rosada y los rupturistas van a insistir con el camino propio, la tercera vía, para no ser devorados por la polarización entre Balcarce 50 y la oposición más dura.