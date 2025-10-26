Con el 92% de los votos escrutados, LLA se imponía en la mayoría de las provincias del país en las elecciones legislativas de este domingo. El oficialismo triunfaba en 16 de los 24 distritos.
RESULTADOS OFICIALES
LLA gana PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe, y suma casi el 41% de los votos en todo el país
El oficialismo se imponía en la mayoría de los distritos de mayor peso electoral.
El oficialismo ganaba incluso en la provincia de Buenos Aires, además de la Ciuda de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, los principales distritos electorales del país.
Al informar resultados globales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el oficialismo sumaba el 40,84% de los votos en el rubro diputado, con lo que conseguía 64 bancas, seguido de Fuerza Patria, con el 24,5%, que obtenía 31 escaños y, de Provincias Unidas, con el 5,12% y 5 bancas.
En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, la lista que lidera Diego Santilli encabeza el escrutinio con el 41,53%. Lo sigue muy de cerca Jorge Taiana, de Fuerza Patria, con el 40,84%. La 3ra fuerza es el FIT, con el 5%. El resto de los frentes no lograrían diputados.
En la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich fue electa senadora con el 50,34%, reteniendo el voto histórico de los armados no peronistas en la Capital Federal. Así, LLA consigue los 2 senadores por la mayoría, mientras que el restante lo retiene Mariano Recalde, de Fuerza Patria.
Noticia en desarrollo.