LLA gana PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe, y suma casi el 41% de los votos en todo el país

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, la lista que lidera Diego Santilli encabeza el escrutinio con el 41,53%. Lo sigue muy de cerca Jorge Taiana, de Fuerza Patria, con el 40,84%. La 3ra fuerza es el FIT, con el 5%. El resto de los frentes no lograrían diputados.

En la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich fue electa senadora con el 50,34%, reteniendo el voto histórico de los armados no peronistas en la Capital Federal. Así, LLA consigue los 2 senadores por la mayoría, mientras que el restante lo retiene Mariano Recalde, de Fuerza Patria.

Noticia en desarrollo.