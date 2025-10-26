urgente24
Hoy se vota: Plebiscito por Javier Milei, Donald Trump y JP Morgan Chase (y Scatturice)

FOTO: xAI / Grok
FOTO: xAI / Grok
FOTO: xAI / Grok
FOTO: xAI / Grok

26/10: Javier Milei, Donald Trump y JP Morgan Chase van a las urnas. También Scott Bessent, Barry Bennett y Leonardo Scatturice.

26 de octubre de 2025 - 03:53

EN VIVO

Domingo 26/10, elecciones nacionales de renovación legislativa en la Argentina: La mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Por necesidad o por estrategia, Javier Milei las ha transformado en un plebiscito sobre sí mismo y sus aliados: Donald Trump, Scott Bessent, JP Morgan Chase / Jamie Dimon, Tactic Global / Barry Bennet / Leonardo Scatturice.

El Presidente de la Nación, bajo presión cambiaria, no llegaba al 26/10 y precipitó los acontecimientos. Su ministro Luis Caputo selló un acuerdo muy polémico y poco transparente con el secretario del Tesoro, Bessent; Milei ingresó a la Casa Blanca para la foto con Trump; abundaron los posteos en redes sociales (X y Truth Social) de respaldo al argentino; Trump dijo que respaldaría a la Argentina si Milei gana las elecciones de hoy; también explicó una compra extraordinaria de carne vacuna en el hambre que estarían pasando los argentinos; Bessent insistió en su compromiso en que Argentina Vuelva a Ser Grande y anunció el swap por US$ 20.000 millones; el Tesoro estadounidense intervino en el mercado cambiario argentino vía Banco Santander y JP Morgan Chase; Barry Bennett entrevistó a legisladores y referentes argentinos buscando compromisos para darle gobernabilidad a Milei; llegó Dimon para intentar avanzar en un préstamo bancario por US$ 20.000 millones.

Los críticos: "Milei se dice orgulloso del respaldo de Trump. Otra demostración de que Milei llegó a Presidente de la Nación por un azar. No conoce a la sociedad argentina. ¿Nunca escuchó lo de Braden o Perón? En la recta final del proselitismo depositó su esperanza en las barras y estrellas. Jamie Dimon, líder del JP Morgan Chase, se pasó por la Ciudad de Buenos Aires junto a todos sus ex empleados hoy funcionarios de Milei. Dimon en el Teatro Colón pareció David Rockefeller en el Colón invitado por José Alfredo Martínez de Hoz para exhibirlo ante Jorge Rafael Videla. No suma sufragios. Todo lo contrario."

Los oficialistas: "Los argentinos aprendieron del error del 24/02/1946, aquel Braden o Perón. Todos quieren ganar en dólares y viajar a Miami o a Nueva York. Quieren un cambio verdadero. Basta de kirchnerismo y de peronismo... ".

Para Urgente24, el gran error de Milei es una recesión autoinfligida, en particular en un año electoral. Pero Milei se niega a abordar rectificación porque considera que su todo está OK.

Ahora deben hablar las urnas. Bienvenidos al VIVO de Urgente24.

Así se corrige un voto marcado por error

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró los pasos que deben seguirse para corregir el voto sin anularlo en la Boleta Única de Papel.

Si el ciudadano marca por error una opción que no quería elegir, o realiza una señal fuera del casillero correspondiente, puede pedir una nueva boleta.

Para hacerlo, debe doblar la boleta equivocada, entregársela al presidente de mesa y explicar que se equivocó al marcar.

Inmediatamente, recibirá una nueva boleta firmada por la autoridad de mesa para poder votar correctamente.

Una vez marcada la nueva opción, el votante deberá doblar la boleta y depositarla en la urna, firmar el padrón y recibir su constancia de votación junto con su DNI.

Las boletas reemplazadas no se destruyen, sino que las autoridades de mesa deben guardarlas en un sobre precintado con la leyenda “boleta reemplazada por error en el acto electoral” y remitirlas luego a la Justicia Nacional Electoral.

La CNE también recordó los distintos tipos de voto contemplados por la ley electoral:

  1. Voto afirmativo: se considera válido cuando el elector marca correctamente una opción en una o más categorías.
  2. Voto nulo: se anula si el votante marca más de una opción en la misma categoría, si la boleta está rota o tiene inscripciones, dibujos o frases que impidan determinar su intención. También se considera nulo si junto a la boleta se incluyen objetos extraños al momento de depositarla en la urna.
  3. Voto en blanco: ocurre cuando el votante no marca ninguna opción en una o más categorías.
  4. Voto impugnado: se da cuando las autoridades de mesa o fiscales cuestionan la validez del voto por algún motivo. En esos casos, la boleta se envía cerrada a la Justicia Electoral, que decidirá si es válido o no.
Santiago del Estero elige gobernador

Más de 830.000 santiagueños están habilitados para votar en 2.500 mesas distribuidas en poco más de 480 escuelas.

Ellos definirán gobernador y vicegobernador, diputados provinciales y nacionales, así como autoridades municipales.

En lo provincial, también votarán 40 diputados provinciales.

A nivel municipal, 137 comisionados municipales, y en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán se elegirán intendente y concejales.

Habrá 2 sistemas simultáneos: la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales y la boleta común para los cargos provinciales y municipales.

Los ciudadanos deberán emitir su sufragio en 2 urnas diferenciadas:

  • una identificada con letras azules para los cargos nacionales y
  • otra con letras rojas para las boletas provinciales.

Para los cargos provinciales, se mantendrá el método tradicional de 'boleta sábana', donde cada partido o alianza presenta todas sus candidaturas en una única papeleta.

Para los cargos nacionales se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). El elector deberá realizar 2 marcas, una para senador y otra para diputado, siempre en el casillero en blanco sobre la foto de los candidatos.

El oficialismo ha designado como candidato a gobernador a Elías Suárez, actual jefe de Gabinete de Ministros. Lo acompaña Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local.

No es candidata Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador Gerardo Zamora y ex gobernadora 2013/2017.

En cuanto a Zamora, es candidato a senador nacional.

En la oposición, La Libertad Avanza (LLA) impulsa la candidatura de Ítalo Cioccolani, ex referente local del PRO y actual titular de la UDAI Santiago del Estero de ANSeS. Lo acompaña Marie Laurence Onaney Gau.

El frente Despierta Santiago, con la UCR no zamorista, el PRO y el Movimiento Viable, presenta al diputado provincial Alejandro Parnás.

El Frente Renovador, cuyo líder local es el ex intendente de La Banda y candidato a diputado provincial Pablo Mirolo, promueve a Verónica Larcher como candidata a gobernadora.

Además de gobernador y vicegobernador, los santiagueños elegirán 40 diputados provinciales, tres intendentes y concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, así como 137 comisionados municipales.

En la Boleta Única de Papel, los candidatos de Gerardo Zamora competirán con otras 6 fuerzas políticas, entre ellas el Frente Fuerza Patria Peronista, que actúa en tándem con el oficialismo.

En la última elección, ambas agrupaciones obtuvieron las 3 bancas del Senado nacional correspondientes a la provincia.

Santa Fe en difícil escenario de 3/3

Santa Fe es el 3er. padrón más grande del país, con 2.842.361 electores habilitados.

Maximiliano Pullaro arriesga su liderazgo, cuando busca convertir su gestión provincial en un modelo de referencia.

Fuerza Patria cree obtener ventaja de la división del voto No Peronista entre Pullaro y La Libertad Avanza.

Santa Fe elige 9 diputados nacionales y no renueva senadores.

Santa Fe fue una de las provincias en las que Javier Milei mejor comportamiento tuvo en el balotaje de 2023.

Considerando que Agustín Rossi, el compañero de Sergio Massa, es santafecino, fue un papelón para el peronismo.

En 2025 Pullaro estrena Provincias Unidas, con la vicegobernadora Gisela Scaglia como candidata. Si triunfa, será muy importante para el proyecto.

Fuerza Patria estrena lista con Caren Tepp N°1 y Agustín Rossi N°2. La cofundadora de Ciudad Futura es una opción bastante diferente de la del kirchnerista. Pero son aliados.

La Libertad Avanza tiene un candidato casi desconocido: Agustín Pellegrini, aferrado a la imagen de Milei para alcanzar su objetivo: retener el voto de la 1ra. vuelta de Milei en 2023.

Santa Fe tendrá una boleta única con 16 propuestas.

Además de las 3 fuerzas mencionadas, compiten

  • Frente Amplio por la Soberanía (Carlos del Frade),
  • Compromiso Federal (Gabriel Chumpitaz),
  • Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa),
  • Defendamos Santa Fe (José Lattuca),
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Franco Casasola),
  • Nuevas Ideas (Ezequiel Torres),
  • Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco),
  • Igualdad y Participación (Agustina Donnet),
  • Partido Fe (Pamela Perino), Política Obrera (Marilin Gómez),
  • Movimiento al Socialismo (César Rojas),
  • Republicanos Unidos (Luciano Rossi) y
  • Coalición Cívica ARI (Eugenio Malaponte).

Apenas Carlos del Frade parece en condiciones de lograr 1 banca.

Qué pasa en Córdoba

El mapa nacional de la elección legislativa es dominado por 5 distritos: provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y Ciudad de Buenos Aires.

En Córdoba, Santa Fe y Mendoza, LLA ganó en los comicios para diputados nacionales de 2023, mientras que en la Ciudad Autónoma perdió frente al extinto Juntos por el Cambio, pero se recuperó en 2025 derrotando al Pro, en comicios locales y anticipados.

Ahora en la Ciudad Autónoma irán juntos con Patricia Bullrich como candidata al Senado.

Pero se insiste en que la 'elección testigo' es en Córdoba.

Milei buscará el aval del electorado que lo acompañó en 2023.

Schiaretti y Llaryora estrenan su proyecto nacional, aunque con la fuga de Natalia De la Sota.

3.127.707 personas están habilitadas para votar en las 9.262 mesas habilitadas en 1.508 escuelas ubicadas en la provincia de Córdoba.

La debutante Boleta Única de Papel tiene, en el caso del distrito Córdoba, 18 casilleros.

La tradición de los cordobeses es participar activamente de las elecciones, aunque en las legislativas el porcentaje desciende: en 2011 votó el 74,6%; en 2013, el 79,6%; en 2017, 72,7%; y en 2021 el 68%.

En la última década, el peronismo provincial no ganó ninguna elección nacional.

En 2015, el extinto Cambiemos logró 49,9% de los votos; la desaparecida Unión por Córdoba llegó a los 21,1 puntos; y el kirchnerismo, 18,1%.

En 2017, con Martín Llaryora como 1eer. candidato a diputado, el peronismo tuvo su mejor resultado en una elección de medio término: 30,5 puntos, 18 puntos abajo de Cambiemos.

En 2019, a Diputados ganó el ex-Juntos por el Cambio, con 51,3%; el kirchnerista Frente de Todos logró 22,3%; y Hacemos por Córdoba, 17 puntos.

En 2021, Rodrigo de Loredo sumó el 54% de los votos; Hacemos por Córdoba -con Natalia de la Sota- llegó a 25 puntos; y el Frente de Todos, 10,5%.

De los 9 diputados electos en esa oportunidad, que intentarán renovar, sólo De la Sota y Laura Rodríguez Machado tienen posibiliddes reales de reelección.

Repasando el sistema D'Hont

El Código Nacional Electoral establece en el artículo 161 que, para participar del reparto de bancas, los partidos o frentes deben superar el 3% de los votos válidos emitidos en el distrito correspondiente.

En el caso de Buenos Aires, el padrón es de 13.361.359 electores y el piso entonces es de 400.840 votos.

Para realizar el reparto de bancas, se toma la cantidad total de votos obtenidos por cada partido que superó el umbral del 3% y se la divide sucesivamente por 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número de bancas a distribuir en el distrito.

Luego, todos los resultados obtenidos, denominados cocientes, se ordenan de mayor a menor, y las bancas se asignan a las listas que presenten los valores más altos, hasta completar el número total de escaños disponibles.

Un ejemplo:

Si en una provincia deben repartirse 5 bancas de diputados nacionales y 4 partidos superan el 3% de los votos:

  • Partido A: 150.000 votos
  • Partido B: 120.000 votos
  • Partido C: 100.000 votos
  • Partido D: 30.000 votos

Al dividir cada total por 1, 2, 3, 4 y 5, se obtienen los siguientes cocientes:

  • A: 150.000 – 75.000 – 50.000 – 37.500 – 30.000
  • B: 120.000 – 60.000 – 40.000 – 30.000 – 24.000
  • C: 100.000 – 50.000 – 33.333 – 25.000 – 20.000
  • D: 30.000 – 15.000 – 10.000 – 7.500 – 6.000

Los 5 cocientes más altos son 150.000 (A), 120.000 (B), 100.000 (C), 75.000 (A) y 60.000 (B).

El valor más bajo de estos cinco —60.000— es la “cifra repartidora”. Y se divide el total de votos de cada partido por esa cifra para saber cuántas veces contiene ese número, es decir, cuántas bancas le corresponden.

Así, el Partido A obtiene 2 bancas, el Partido B también 2, y el Partido C 1. El Partido D, aunque superó el 3%, no se lleva nada porque sus votos no llegan a la cifra repartidora.

Claves del comicio y Parlamentario objeta lo de Timerman

  • La suspensión de las PASO impactó en la definición de listas y candidatos.
  • El nivel de participación puede resultar decisivo. El ausentismo parece una tendencia nacional.
  • La Libertad Avanza no pone bancas en juego en el Senado, o sea que todo será ganancia. Y renueva 2 escaños en Diputados: ídem. Por ese motivo era sencillo para LLA hasta que Javier Milei lo complicó todo dándole un impacto extraordinario para una elección legislativa.
  • La Libertad Avanza tiene una alianza con el PRO, que pone en juego 21 de sus 35 bancas.
  • 2 ministros son candidatos y ambos fueron el binomio 2023 que respaldó Mauricio Macri: Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).
Embed
  • LLA es la única marca electoral que se repite en los 24 distritos nacionales.
  • La Cámara Nacional Electoral no habilitó al Gobierno a comunicar una proyección nacional de los resultados del escrutinio provisorio y exigió una difusión de las 24 elecciones distritales simultáneas.
  • El peronismo se llama Fuerza Patria en 13 provincias. Su bloque legislativo se llama Unión por la Patria, y pone en juego 46 de sus 98 bancas en Diputados y 15 de sus 34 senadores.
  • Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) estrenan el frente Provincias Unidas.
Embed

Parlamentario.com/ discrepa parcialmente con Timerman:

"(...) por mejor que le vaya al oficialismo este domingo, no se constituirá ni siquiera en primera minoría en ninguna de las dos cámaras, y por sí solo tampoco alcanzará a sumar el tercio necesario para blindar los vetos, por ejemplo.

Sí accederá a tal posibilidad a partir de la ayuda que le suministre por ejemplo la bancada del Pro, que fue su aliado casi incondicional durante el 1er. año.

Con todo, el bloque amarillo que conduce en Diputados Cristian Ritondo, se verá muy reducido, pues de sus 35 diputados actuales, solo 14 tienen dos años más de mandato. Con los que pueda sumar este domingo, pasará por poco la veintena, con lo que junto a los libertarios orillarían el centenar de diputados.

De ahí que deban considerar la asistencia de sectores dialoguistas que ya en el primer año aportaron para la aprobación de la Ley Bases. Hoy el oficialismo sabe que deberá avanzar con las negociaciones necesarias para acordar para tener quórum y aprobar las reformas que el presidente Milei ha prometido para esta segunda parte de su mandato.

La principal oposición es primera minoría en ambas cámaras y pasará a denominarse Fuerza Patria. Se espera que mantenga una conformación bastante aproximada a la actual en Diputados, aunque en el Senado se reduciría respecto de los 34 integrantes que tiene en la actualidad."

Datos importantes para la elección

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales, consideradas la primera gran prueba electoral para el gobierno de Javier Milei. La jornada, que se desarrollará de 8:00 a 18:00 horas, tiene como principal novedad el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).

Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños).

Embed

Buen ayuda memoria de Noticias Argentinas:

  • 16 distritos eligen solo diputados. Y 8 eligen diputados y senadores.
  • Buenos Aires 35 diputados; Catamarca, 3; Chaco, 4; Chubut, 2; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13; Córdoba, 9 diputados; Corrientes, 3; Entre Ríos, 5; Formosa, 2; Jujuy, 3; La Pampa, 3 diputados; La Rioja, 2; Mendoza, 5; Misiones, 3; Neuquén, 2; Río Negro, 2; Salta, 3 diputados; San Juan, 3; San Luis, 3; Santa Cruz, 3; Santa Fe, 9; Santiago del Estero, 3; Tierra del Fuego, 2; y Tucumán, 4 diputados.
  • Senado: Eligen senadores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
  • Se vota con Boleta Única de Papel: El elector recibirá 1 boleta con todas las listas. Deberá marcar con una cruz el casillero del partido elegido para cada categoría, doblar la boleta y colocarla directamente en la urna.
  • Solo son válidos los documentos físicos (DNI libreta verde, libreta celeste, o DNI tarjeta). El DNI digital de la app Mi Argentina NO es válido para votar.
  • Dónde voto: Se consulta en el padrón definitivo en padron.gob.ar o a través del chatbot "Vot-A" (+54 911 2455-4444).
  • Quiénes votan: Es un deber para ciudadanos de 18 a 70 años. Es optativo (sin multa) para jóvenes de 16 y 17 años y para mayores de 70.
  • Multa por no votar: Quienes falten (18-70 años) y no justifiquen la ausencia en 60 días, pagarán una multa (de $50 a $500) y quedarán en el Registro de Infractores, lo que impide ser designado para empleos públicos por 3 años.

