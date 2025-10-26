Hoy se vota: Plebiscito por Javier Milei, Donald Trump y JP Morgan Chase (y Scatturice)

Domingo 26/10, elecciones nacionales de renovación legislativa en la Argentina: La mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Por necesidad o por estrategia, Javier Milei las ha transformado en un plebiscito sobre sí mismo y sus aliados: Donald Trump, Scott Bessent, JP Morgan Chase / Jamie Dimon, Tactic Global / Barry Bennet / Leonardo Scatturice.
Así se corrige un voto marcado por error
La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró los pasos que deben seguirse para corregir el voto sin anularlo en la Boleta Única de Papel.
Si el ciudadano marca por error una opción que no quería elegir, o realiza una señal fuera del casillero correspondiente, puede pedir una nueva boleta.
Para hacerlo, debe doblar la boleta equivocada, entregársela al presidente de mesa y explicar que se equivocó al marcar.
Inmediatamente, recibirá una nueva boleta firmada por la autoridad de mesa para poder votar correctamente.
Una vez marcada la nueva opción, el votante deberá doblar la boleta y depositarla en la urna, firmar el padrón y recibir su constancia de votación junto con su DNI.
Las boletas reemplazadas no se destruyen, sino que las autoridades de mesa deben guardarlas en un sobre precintado con la leyenda “boleta reemplazada por error en el acto electoral” y remitirlas luego a la Justicia Nacional Electoral.
La CNE también recordó los distintos tipos de voto contemplados por la ley electoral:
- Voto afirmativo: se considera válido cuando el elector marca correctamente una opción en una o más categorías.
- Voto nulo: se anula si el votante marca más de una opción en la misma categoría, si la boleta está rota o tiene inscripciones, dibujos o frases que impidan determinar su intención. También se considera nulo si junto a la boleta se incluyen objetos extraños al momento de depositarla en la urna.
- Voto en blanco: ocurre cuando el votante no marca ninguna opción en una o más categorías.
- Voto impugnado: se da cuando las autoridades de mesa o fiscales cuestionan la validez del voto por algún motivo. En esos casos, la boleta se envía cerrada a la Justicia Electoral, que decidirá si es válido o no.
