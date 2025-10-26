Hoy se vota: Plebiscito por Javier Milei, Donald Trump y JP Morgan Chase (y Scatturice)

Live Blog Post

Santiago del Estero elige gobernador

Más de 830.000 santiagueños están habilitados para votar en 2.500 mesas distribuidas en poco más de 480 escuelas.

Ellos definirán gobernador y vicegobernador, diputados provinciales y nacionales, así como autoridades municipales.

En lo provincial, también votarán 40 diputados provinciales.

A nivel municipal, 137 comisionados municipales, y en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán se elegirán intendente y concejales.

Habrá 2 sistemas simultáneos: la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales y la boleta común para los cargos provinciales y municipales.

Embed Santiago Del Estero(Se vota diputados y senadores) pic.twitter.com/QH3Ob8l8So — Negro Almeida del 55,6% (@NegroCensurado) October 25, 2025

Los ciudadanos deberán emitir su sufragio en 2 urnas diferenciadas:

una identificada con letras azules para los cargos nacionales y

otra con letras rojas para las boletas provinciales.

Para los cargos provinciales, se mantendrá el método tradicional de 'boleta sábana', donde cada partido o alianza presenta todas sus candidaturas en una única papeleta.

Para los cargos nacionales se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). El elector deberá realizar 2 marcas, una para senador y otra para diputado, siempre en el casillero en blanco sobre la foto de los candidatos.

El oficialismo ha designado como candidato a gobernador a Elías Suárez, actual jefe de Gabinete de Ministros. Lo acompaña Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local.

No es candidata Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador Gerardo Zamora y ex gobernadora 2013/2017.

En cuanto a Zamora, es candidato a senador nacional.

En la oposición, La Libertad Avanza (LLA) impulsa la candidatura de Ítalo Cioccolani, ex referente local del PRO y actual titular de la UDAI Santiago del Estero de ANSeS. Lo acompaña Marie Laurence Onaney Gau.

El frente Despierta Santiago, con la UCR no zamorista, el PRO y el Movimiento Viable, presenta al diputado provincial Alejandro Parnás.

El Frente Renovador, cuyo líder local es el ex intendente de La Banda y candidato a diputado provincial Pablo Mirolo, promueve a Verónica Larcher como candidata a gobernadora.

Además de gobernador y vicegobernador, los santiagueños elegirán 40 diputados provinciales, tres intendentes y concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, así como 137 comisionados municipales.

En la Boleta Única de Papel, los candidatos de Gerardo Zamora competirán con otras 6 fuerzas políticas, entre ellas el Frente Fuerza Patria Peronista, que actúa en tándem con el oficialismo.

En la última elección, ambas agrupaciones obtuvieron las 3 bancas del Senado nacional correspondientes a la provincia.