Javier Milei aspira a un "tabula rasa" con los gobernadores tras las elecciones del 26/10: Su plan

Qué negociará Milei con los gobernadores

En la mesa política del Gobierno reconocen que el diálogo con las provincias no incluirá cargos sensibles del gabinete —como Seguridad, Defensa o Justicia—, pero sí podría abrir el juego en áreas económicas y productivas.

El esquema contempla incorporar referentes provinciales en segundas líneas de Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, con el objetivo de “ampliar la coordinación sin perder el control político” de las decisiones estratégicas.

En paralelo, el Ejecutivo analiza la posibilidad de reformular el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y destrabar obras públicas paralizadas, en busca de recomponer el vínculo con los mandatarios. También se evalúa un mecanismo para regularizar deudas cruzadas entre Nación y provincias.

Una de las concesiones que el Gobierno estaría dispuesto a realizar, es no disputar las gobernaciones en 2027 como parte de un esquema de cooperación más amplio. Se trata de la misma lógica que ya aplicó con acuerdos puntuales junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Quiénes estarán invitados

La convocatoria incluirá a los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut).

También se enviarán invitaciones a exaliados del oficialismo como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), con quienes el Ejecutivo busca tender puentes luego de meses de tensiones políticas.

Desde Provincias Unidas ya adelantaron que están dispuestos a discutir las reformas para 2026, aunque advirtieron que el pacto deberá incluir compromisos fiscales concretos y previsibilidad en la distribución de recursos.

