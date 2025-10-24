Domingo 26/10, 2da. elección ganada por Axel Kicillof en 49 días

En cualquier caso, es un escenario de conflicto político y, quizás, hasta de crisis institucional. Un talón de Aquiles de Milei es su dificultad para articular alianzas. Será importante para Kicillof tejer una malla de respaldo. Si lo lograra, él habrá subido otro peldaño en el escalafón de político profesional. Esto resultaría muy importante para él porque en el pasado reciente sólo se le reconocía como un economista,y le negaban el traje de político.

En cambio Milei no es reconocido como un líder político sino que él manifiesta interés (¿o es una limitación?) en manterse como un autocandidato al premio Nobel de Economía... que ignora todo sobre la microeconomía.

milei corriendo al dólar-GROK La economía limita a Javier Milei.

El peronismo

Todos los referentes peronistas seguirán con atención los sucesos inminentes. Para ellos es decisivo conocer si Kicillof reclamará o no el liderazgo nacional del PJ, o él permanecerá en su territorio. La situación judicial de CFK ha complicado, y menguado, su liderazgo del Consejo Nacional. La organización electoral tiene carencias tales como que haya distritos electorales donde el panperonismo compite con un nombre diferente al estándar Fuerza Patria.

La sociedad argentina no simpatiza con los liderazgos colectivos. El líder es uno y más el peronismo, un movimiento verticalista que considera los triunviratos y otras geometrías como una exhibición de debilidad. El peronismo nacional precisa un líder al que seguir porque le provoca la ilusión de que regresará al poder más temprano que tarde. El peronismo no se reconoce fuera del poder.

Hasta febrero 2025 había consenso en que Milei resultaría el ganador de las elecciones de renovación legislativa, trampolín hacia una probable reelección 2027. El peronismo no ocultaba su necesidad de más tiempo para que la sociedad olvidara sus gestiones recientes, tan malas como las del PRO, mientras reorganizaba su dirigencia.

Sin embargo, desde marzo la economía declinó, la Argentina se paralizó, y Milei comenzó a perder fuelle. Él exhibió una inexplicable torpeza para reaccionar con flexibilidad. Es evidente que la economía complicó a Milei aún cuando el capítulo que se resiste a modificar es el de la economía.

Kicillof aprovechó la oportunidad que creó la rigidez de Milei, tuvo la audacia de escuchar los consejos de intendentes bonaerenses No K, y la valentía de disputar con CFK por lo que consideraba correcto; y en octubre 2025 puede convertirse en el líder del PJ nacional.

En la etapa que viene deberá ir más allá de la Provincia de Buenos Aires. Quizás su discurso de la noche del domingo 26/10 haga foco en esa decisión. Construir la unidad será su próximo desafío.

