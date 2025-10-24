Crece la compra de dólar oficial los fines de semana en Argentina

En medio de la volatilidad económica y la incertidumbre cambiaria con las elecciones a la vuelta de la esquina, los argentinos encontraron una nueva forma de proteger sus ahorros, comprar dólar oficial los fines de semana. El fenómeno , marca un cambio de paradigma en la forma de administrar el dinero y rompe con los límites tradicionales del sistema bancario.
Según datos de Reba, la entidad financiera digital del Grupo Transatlántica, el volumen de operaciones en moneda extranjera fuera del horario bancario tradicional creció 20.000% entre agosto-octubre de 2025 y el primer trimestre de 2024.
¿Por qué los argentinos eligen operar en dólares fuera del horario bancario?
La principal razón es la búsqueda de autonomía y protección del valor del dinero. Con la inflación en niveles altos y el peso perdiendo poder adquisitivo, los usuarios buscan alternativas que les permitan mover sus ahorros sin esperar al lunes.
“La mayoría de quienes compran dólar oficial desde la app de Reba son adultos jóvenes o de mediana edad que ya tienen armada una rutina financiera. Al finalizar la jornada laboral se toman un rato para mirar el saldo, ordenar sus cuentas y aprovechar a comprar dólares”, explicó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.
Reba lidera la tendencia de “finanzas 24/7”
El avance tecnológico y la digitalización del sistema financiero habilitaron las finanzas sin horario. Plataformas como Reba ofrecen a los usuarios la posibilidad de comprar y vender dólares en cualquier momento del día, los siete días de la semana, desde el celular y con respaldo regulatorio.
El monto promedio por operación ronda los 500 dólares, sin grandes diferencias entre días hábiles y fines de semana.
Más allá del volumen de operaciones, lo interesante es el perfil del usuario, personas activas, con hábitos financieros consolidados, que buscan cuidar sus ahorros con agilidad y simplicidad.
“Lo que buscan no es especular, sino proteger su dinero y tener control sobre sus finanzas sin depender de horarios rígidos”, agregó Di Trolio.
¿Qué impulsa esta “desbancarización de horarios”?
Los usuarios ya no quieren adaptarse a los horarios de los bancos, sino que esperan que las finanzas se adapten a ellos.
“La posibilidad de operar 24/7 responde a la necesidad de manejar decisiones financieras con tranquilidad y sin la urgencia de los tiempos bancarios”, destacó Di Trolio.
Además, las plataformas digitales ofrecen tipos de cambio competitivos, procesos simples y mayor inmediatez, tres factores clave para el usuario argentino promedio.
“Sin dudas, lo que viene en el mundo de las finanzas es brindar soluciones rápidas y simples, independientemente del espacio y el momento en que se encuentren las personas. El 24/7 es una de ellas, y en Reba fuimos pioneros en adoptarla”, concluyó la ejecutiva.
