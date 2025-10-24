Crece la compra de dólar oficial los fines de semana en Argentina

Reba lidera la tendencia de “finanzas 24/7”

El avance tecnológico y la digitalización del sistema financiero habilitaron las finanzas sin horario. Plataformas como Reba ofrecen a los usuarios la posibilidad de comprar y vender dólares en cualquier momento del día, los siete días de la semana, desde el celular y con respaldo regulatorio.

El monto promedio por operación ronda los 500 dólares, sin grandes diferencias entre días hábiles y fines de semana.

Más allá del volumen de operaciones, lo interesante es el perfil del usuario, personas activas, con hábitos financieros consolidados, que buscan cuidar sus ahorros con agilidad y simplicidad.

“Lo que buscan no es especular, sino proteger su dinero y tener control sobre sus finanzas sin depender de horarios rígidos”, agregó Di Trolio.

¿Qué impulsa esta “desbancarización de horarios”?

Los usuarios ya no quieren adaptarse a los horarios de los bancos, sino que esperan que las finanzas se adapten a ellos.

“La posibilidad de operar 24/7 responde a la necesidad de manejar decisiones financieras con tranquilidad y sin la urgencia de los tiempos bancarios”, destacó Di Trolio.

Además, las plataformas digitales ofrecen tipos de cambio competitivos, procesos simples y mayor inmediatez, tres factores clave para el usuario argentino promedio.

“Sin dudas, lo que viene en el mundo de las finanzas es brindar soluciones rápidas y simples, independientemente del espacio y el momento en que se encuentren las personas. El 24/7 es una de ellas, y en Reba fuimos pioneros en adoptarla”, concluyó la ejecutiva.

