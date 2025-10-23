El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a intentar llevar calma al mercado cambiario tras varias jornadas de suba del dólar. "Estoy cómodo con el dólar a $ 1500" expresó este jueves (23/10) en un día donde retrocede la divisa estadounidense a los $1505.
"NO CAMBIA NADA"
Luis Caputo y el dólar el 27/10: "Estoy cómodo a $1.500, el lunes no pasa nada"
Alivio en el mercado cambiario para el Gobierno con el dólar retrocediendo a $1505 y Luis Caputo ratifica que “no va a cambiar nada”.
Luis Caputo, cómodo a $1500
“La política económica sigue exactamente igual”, ratificó Caputo en declaraciones al canal LN+ este jueves (23/10) e insistió: “ no va a cambiar nada”.
En cuanto a las turbulencias en el mercado cambiario que llevaron a la intervención del Tesoro de USA y la ayuda financiera de ese país en la previa a las elecciones legislativas del 26/10, Caputo prometió que “el lunes no pasa nada”, al descartar un salto en la cotización del dólar y cambios de política económica ante rumores devaluatorios.
Consultado sobre el tipo de cambio que le quedaría cómodo al Gobierno, el ministro respondió: "estamos en un esquema de bandas calibrado, y un BCRA capitalizado y un soporte financiero de USA como ningún país en el mundo nunca recibió".
“Estoy más que cómodo”, contestó sobre el valor del dólar oficial en $1500.
El tipo de cambio es "más bien alto"
“La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. No es una casualidad que heredamos un tipo de cambio real más alto, allá arriba, con la economía hecha pomada. A las economías que les va bien tienen una moneda más fuerte“, explicó.
Y sobre los cuestionamientos al tipo de cambio, apuntó: “Si de algo podríamos darnos el lujo es de tener un tipo de cambio más bajo, el de $1500 está holgadamente arriba”. Pero aclaró que el mercado es quien debe elegir "el precio que quiera”, siempre que el dólar se mantenga dentro de la banda cambiaria.
"El tipo de cambio, como bien dijo (el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott) Bessent, lejos de ser bajo es un tipo de cambio ya más bien alto", comentó.
