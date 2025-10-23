Luis Caputo y el dólar el 27/10: "Estoy cómodo a $1.500, el lunes no pasa nada"

El tipo de cambio es "más bien alto"

“La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. No es una casualidad que heredamos un tipo de cambio real más alto, allá arriba, con la economía hecha pomada. A las economías que les va bien tienen una moneda más fuerte“, explicó.

Y sobre los cuestionamientos al tipo de cambio, apuntó: “Si de algo podríamos darnos el lujo es de tener un tipo de cambio más bajo, el de $1500 está holgadamente arriba”. Pero aclaró que el mercado es quien debe elegir "el precio que quiera”, siempre que el dólar se mantenga dentro de la banda cambiaria.

"El tipo de cambio, como bien dijo (el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott) Bessent, lejos de ser bajo es un tipo de cambio ya más bien alto", comentó.

