"Una resolución consensuada sería los más conveniente para ambas partes", señaló el principal beneficiario del juicio por YPF, el fondo británico Burford Capital, que si bien conserva expectativas de cobrar una parte sustancial del fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó a la Argentina al pago de la multimillonaria suma de US$16.000 millones, fuentes cercanas al fondo aseguran que están "dispuestos a escuchar propuestas razonables".
NEGOCIAR LA CONDENA
YPF: Burford Capital presiona a la Argentina para negociar antes que los intereses la superen
"Rápido y razonable". Para que la Argentina no tenga que pagar US$16.000 millones por el juicio de YPF, el fondo Burford Capital habló por primera vez y propuso negociar.
La estrategia de Burford, que habló por primera vez a través de un comunicado a pocos días de la audiencia clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, apunta a presionar al país para llegar a un acuerdo antes de que sigan aumentando los intereses:
"Argentina podría beneficiarse de una negociación rápida y razonable", dicen voceros del fondo que cotiza en la Bolsa de Londres.
En el comunicado oficial dado a conocer en las últimas horas, el fondo británico hizo un repaso del caso, analizó el estado actual del proceso y estimó que el juicio podría extenderse hasta 2027.
Burford, que compró los derechos de litigio de antiguos accionistas minoritarios de la petrolera, aseguró que "como todo litigio, el caso conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total". Y advirtió además que "subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones y procedimientos de ejecución en otras jurisdicciones".
En su mensaje, Burford subrayó que "las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias", en una clara señal hacia la Argentina para que busque un acuerdo.
Y aclaró que "en caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión".
El juicio por YPF
El juicio por YPF tiene origen en la estatización de la compañía dispuesta en 2012 por el Gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera a la española Repsol sin cumplir, según la Justicia de Estados Unidos, con los mecanismos de oferta pública previstos en el estatuto de la empresa.
Entonces, los demandantes tendrán 10 minutos para defender la sentencia y otros 10 para la apelación cruzada vinculada a YPF.
El fallo, que ya es ejecutable desde enero de 2024, mantiene abierta la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Y si alguna de las partes no resulta conforme, podrá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Gobierno decidió no acordar y llegar hasta las últimas instancias
Vale recordar que si bien es cierto que el fondo británico Burford Capital insiste desde hace casi dos años en abrir una negociación para reducir la condena de US$16.000 millones por YPF, también los es que hasta ahora el Gobierno de Javier Milei mantiene su postura de no acordar y llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales.
El propio Presidente afirmó que la Argentina no aceptará pagar "ni un dólar más de lo justo" y que agotará todos los recursos de la vía judicial, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, para revertir la sentencia de US$16.000 millones.
Otras noticias de Urgente24
Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España
Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina
¿Yuyito González complica a Javier Milei o él se complica solo? "Yo también quiero..."
Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?