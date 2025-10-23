YPF: Burford Capital presiona a la Argentina para negociar antes que los intereses la superen

En su mensaje, Burford subrayó que "las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias", en una clara señal hacia la Argentina para que busque un acuerdo.

Y aclaró que "en caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión".

edificio-de-ypf A solo días de la audiencia clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Burford Capital propuso un diálogo para que la Argentina evite pagar US$16.000 millones por el juicio por YPF.

El juicio por YPF

El juicio por YPF tiene origen en la estatización de la compañía dispuesta en 2012 por el Gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera a la española Repsol sin cumplir, según la Justicia de Estados Unidos, con los mecanismos de oferta pública previstos en el estatuto de la empresa.

La próxima instancia será el 29 de octubre ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde la Argentina dispondrá de 30 minutos para exponer los fundamentos de su apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó al país al pago de la multimillonaria suma

Entonces, los demandantes tendrán 10 minutos para defender la sentencia y otros 10 para la apelación cruzada vinculada a YPF.

El fallo, que ya es ejecutable desde enero de 2024, mantiene abierta la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior.

Tras la audiencia, el tribunal deliberará y publicará su decisión, lo que podría demorar varios meses o incluso un año

Y si alguna de las partes no resulta conforme, podrá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Gobierno decidió no acordar y llegar hasta las últimas instancias

MILEISECOMPAROCONSEBASTIANBATTAGLIAPORUNFALLIDOPENALANTEELMILANSABIDURIAFOTO1 Hasta ahora, el Gobierno de Javier Milei mantuvo su postura de no acordar y llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales.

Vale recordar que si bien es cierto que el fondo británico Burford Capital insiste desde hace casi dos años en abrir una negociación para reducir la condena de US$16.000 millones por YPF, también los es que hasta ahora el Gobierno de Javier Milei mantiene su postura de no acordar y llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales.

El propio Presidente afirmó que la Argentina no aceptará pagar "ni un dólar más de lo justo" y que agotará todos los recursos de la vía judicial, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, para revertir la sentencia de US$16.000 millones.

