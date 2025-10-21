urgente24
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Imagen creada con IA/GROK.
Imagen creada con IA/GROK.

La disparada del dólar a días de las elecciones es pésima noticia para Javier Milei, que volvió a echar mano de reservas del BCRA para simular estabilidad.

21 de octubre de 2025 - 17:24

El Banco Central (BCRA) vendió este martes (21/10) US$45.5 millones para contener la disparada del dólar, en un manotazo de ahogado de Javier Milei / Luis Caputo para llegar a las elecciones del domingo con cierta (simulada) estabilidad cambiaria. Además, el Tesoro de USA intervino con compra de pesos vía banco Santander, pero eso no fue suficiente para evitar que el mayorista llegue al techo de la banda. Ya no hay salvavidas que alcance... y el mercado descuenta devaluación post 26-O.

Por supuesto todas las miradas están puestas en el resultado de las elecciones del domingo, pero, sobre todo, en lo qué sucederá el día después. Por ahora, el Gobierno espera que no haya mayores sobresaltos en las próximas jornadas. El panorama pinta difícil...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Gran despliegue de Seguridad para que Milei camine por las calles de Córdoba

El Presidente encabezará una recorrida a pie por la ciudad de Córdoba, y se desplegó un enorme operativo de Seguridad en la zona.

Abuso sexual: Absolvieron al futbolista Sebastián Villa

El futbolista Sebastián Villa fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Lomas de Zamora en la causa por "abuso sexual con acceso carnal" contra Tamara Doldán, su ex pareja.

La Justicia decidió sobreseerlo luego de que la denunciante asegurara que “resignificó” el episodio en cuestión y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso.

En este sentido, los jueces determinaron que no se hallaron“otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación” y lo absolvieron.

En abril del año pasado, Doldán había llegado a un acuerdo económico con Villa, a modo de resarcimiento. Luego, la mujer, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el arreglo e hizo otra presentación donde pidió que no se realice el juicio porque “se ventilarían cosas íntimas”.

Si bien el debate oral siguió adelante, como indica la norma, la denunciante eligió no declarar. Y en este contexto, desde la Justicia ya habían advertido que sería mucho más complicado” llegar a una condena sin el relato de la víctima que constituye “la prueba fundamental”.

Versión local: LLA paga $10 mil por asistencia al cierre de campaña en La Rioja

El medio local InfoRioja publicó en X que La Libertad Avanza paga $10.000 por persona a quienes asistan al cierre de campaña. ¿Será cierto? De ser así, sólo evidenciaría desesperación por juntar personas para simular un respaldo al Gobierno.

Martín Menem también pasó un tenso momento en La Rioja: Increpado por vecinos

El titular de la Cámara de Diputados Martín Menem caminaba por La Rioja cuando fue increpado por vecinos, con quien intentó confrontar pero luego se retiró.

El video es viral en X.

En recorrida por Belgrano, Patricia Bullrich cruzó a una vecina: "No mientas flaca"

La ministra y candidata a senadora de LLA, Patricia Bullrich, encabezó una recorrida de campaña en el barrio porteño de Belgrano. En ese marco, se llevó una incómoda sorpresa cuando una mujer, que le pidió un 'videito' presuntamente amistoso, terminó espetándole el caso Santiago Maldonado y la represión a jubilados.

Lejos de callarse, Bullrich replicó en varias oportunidades: "mentirosa", "no mientas más flaca". Ya para el final se la ve bastante nerviosa...

Julia Strada, picante: "¿Dónde está Fede? Estoy preocupada por el ministro"

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada cargó hoy contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por no asistir a la comisión de Presupuesto y Hacienda para brindar explicaciones sobre los aspectos del proyecto de ley de Presupuesto 2026 vinculados a esa cartera.

“¿Dónde está Fede?”, arrancó con ácido sarcasmo la legisladora kirchnerismo al tomar la palabra en la reunión de la comisión, luego de que expusieron los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación del Estado y Función Pública).

"Ya que nos estamos tuteando…Ale, Maxi…¿Dónde está Fede? Me pregunto, porque estoy preocupada por el paradero del ministro", lanzó.

“Una cosa era cuando lo escondían y no tenia rol, no era ministro. Pobre, lo hicieron escribir el DNU 70 y nadie sabía donde estaba. Después lo tuvieron escondido en el departamento de Recoleta corrigiendo la ley Bases. Pobre Fede”, ironizó.

“Me dicen que solo lo sacan para ir a TN en auto con vidrio polarizado. El otro día como encima la chocó toda no lo sacan más”, siguió.

También Strada fustigó a Sturzenegger por utilizar constantemente las redes sociales para tuitear contra el kirchnerismo. “Yo quiero saber dónde esta Fede, estoy hablando del ministro Sturzenegger, porque se encarga de hablar del DNU 70, de la ley Bases, de toda la desregulación pero los mandó a ustedes”, dijo dirigiéndose a Cacace y Fariña.

Me dicen que nos está viendo por Youtube. Me llegó el dato. Así que le mandamos un saludo, espero que esté bien. Espero que salga a la calle, que vea la luz del sol. Me dicen que esta todo el día en Twitter además, obsesionado con tuitear todo el día contra el kirchnerismo”, cerró.

Luego de plantear una serie de preguntas dirigidas a los funcionarios, volvió a la carga con el mismo estilo mordaz: “ Una pena que no esté Fede acá, ¿no?”

BCRA vendió US$45.5 millones para contener al dólar: Las reservas bajaron hoy US$776M

El BCRA vendió US$45.5 millones porque el dólar tocó el techo de la banda. En la jornada de hoy, las reservas cayeron US$776 millones.

Según comentaron fuentes oficiales a Ambito.com, la fuerte baja en las reservas del BCRA se explica por el derrumbe en el precio del oro, que restó cerca de US$350 millones. Además, se le suma la ya mencionada intervención de la autoridad monetaria en el MLC; un pago pequeño a CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y una sangría de encajes, como viene ocurriendo en los últimos días, señalaron operadores al citado medio.

Mariano Recalde le respondió a Milei: "El problema no son los derechos de los trabajadores sino su plan económico"

Mariano Recalde, que había sido cuestionado por Javier Milei en una entrevista -lo acusó de ser "parte de la industria del juicio, montaron un negocio para chuparle la sangre a los trabajadores"- salió con los tapones de punta contra el Presidente en X.

Su réplica:

"Presidente Milei: Lo que quiebra las empresas no son los derechos de los trabajadores sino las pésimas políticas de su gobierno. No me crea a mí si no le gusta mi apellido. Vea los datos.

Durante el gobierno de Néstor y Cristina teníamos doble indemnización, indemnizaciones adicionales a favor del trabajador por incumplimiento de la registración del contrato, recuperación de derechos laborales quitados durante el menemismo y el gobierno de De La Rúa, como fue el caso de la Ley Banelco, los salarios en dólares más altos de Latinoamérica y SE CREARON 4 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO.

En lo que va de este gobierno se eliminaron derechos laborales con la reforma de la Ley Bases y sin embargo no solo no creció el empleo sino que SE PERDIERON 230 MIL EMPLEOS REGISTRADOS y hay 13 MIL EMPLEADORES MENOS REGISTRADOS EN ARCA (AFIP), todo un récord. Ningún gobierno destruyó tantas empresas y empleos en tan poco tiempo.

Con la reforma que quieren implementar no ganan todos: pierden los trabajadores para bajarle el costo laboral a las empresas, que también están perdiendo plata por culpa de sus políticas. Las empresas necesitan mercado interno, que vuelva el consumo, que no se abran indiscriminadamente las importaciones, que vuelva el crédito para volver a crecer y tener ganancias.

Presidente, el problema no son los derechos de los trabajadores, el problema es su plan económico.

PD: Héctor Recalde dedicó su vida a defender a los trabajadores. Que Macri y Milei coincidan en atacarlo solo confirma que hizo las cosas bien. Yo sí estoy orgulloso del padre que me tocó".

Javier Milei de campaña en la "provincia más liberal"

Javier Milei visita hoy la ciudad de Córdoba para acompañar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo.

El primer candidato a diputado nacional por el espacio, Gonzalo Roca, adelantó a Cadena 3 que el mandatario “viene a apoyar la lista y a acompañar a los cordobeses”.

“Estará en Ituzaingó y San Lorenzo, y caminaremos hasta las Aguas Danzantes del Buen Pastor. Seguramente dará un pequeño discurso con megáfono o en la camioneta”, precisó.

Por su parte, el diputado nacional y presidente del bloque de LLA en el Congreso, Gabriel Bornoroni, señaló que Milei “estará en contacto permanente con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.

“Córdoba es la provincia más liberal, y le daremos ese fortalecimiento a los cordobeses y a Roca, agregó.

Garrahan y Financiamiento Universitario: Denuncias penales contra Milei & cia.

El diputado socialista Esteban Paulón amplió su denuncia penal contra Javier Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones, María Ibarzábal Murphy (secretaria de Legal y Técnica), Walter González (director del Boletín Oficial), Sandra Pettovello, Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias) y Carlos Torrendell (secretario de Educación) por promulgar la leyes de Emergencia Pediátrica y de financiamiento universitario pero, al mismo tiempo, suspenderlas por decreto -como ya había hecho con Emergencia en Discapacidad-.

Paulón ya los había denunciado por incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad, y ahora sumó la figura de malversación de caudales públicos.

En tanto, trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), anunciaron que presentarán una denuncia penal contra "los integrantes de Poder Ejecutivo” y, paralelamente, solicitarán que el Congreso “active el juicio político” a Milei, al ministro de Salud Mario Lugones, su par en Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Guillermo Francos.

“No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, indicó APyT desde un comunicado.

Esta noche, a las 20.30, realizarán un cacerolazo en la puerta del Garrahan en un contexto de un paro por 24hs. y ante una situación “gravísima para la democracia” del país y también “para los niños, niñas y adolescentes del Garrahan y sus trabajadores”.

-------

