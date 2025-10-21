No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Live Blog Post

Julia Strada, picante: "¿Dónde está Fede? Estoy preocupada por el ministro"

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada cargó hoy contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por no asistir a la comisión de Presupuesto y Hacienda para brindar explicaciones sobre los aspectos del proyecto de ley de Presupuesto 2026 vinculados a esa cartera.

“¿Dónde está Fede?”, arrancó con ácido sarcasmo la legisladora kirchnerismo al tomar la palabra en la reunión de la comisión, luego de que expusieron los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación del Estado y Función Pública).

"Ya que nos estamos tuteando…Ale, Maxi…¿Dónde está Fede? Me pregunto, porque estoy preocupada por el paradero del ministro", lanzó.

“Una cosa era cuando lo escondían y no tenia rol, no era ministro. Pobre, lo hicieron escribir el DNU 70 y nadie sabía donde estaba. Después lo tuvieron escondido en el departamento de Recoleta corrigiendo la ley Bases. Pobre Fede”, ironizó.

“Me dicen que solo lo sacan para ir a TN en auto con vidrio polarizado. El otro día como encima la chocó toda no lo sacan más”, siguió.

También Strada fustigó a Sturzenegger por utilizar constantemente las redes sociales para tuitear contra el kirchnerismo. “Yo quiero saber dónde esta Fede, estoy hablando del ministro Sturzenegger, porque se encarga de hablar del DNU 70, de la ley Bases, de toda la desregulación pero los mandó a ustedes”, dijo dirigiéndose a Cacace y Fariña.

“Me dicen que nos está viendo por Youtube. Me llegó el dato. Así que le mandamos un saludo, espero que esté bien. Espero que salga a la calle, que vea la luz del sol. Me dicen que esta todo el día en Twitter además, obsesionado con tuitear todo el día contra el kirchnerismo”, cerró.

Luego de plantear una serie de preguntas dirigidas a los funcionarios, volvió a la carga con el mismo estilo mordaz: “ Una pena que no esté Fede acá, ¿no?”