Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, confesó finalmente por qué lo hizo

Esto hace que el crimen de Chapman sea distinto a cualquier otro: no se trató de algo impulsivo, sino de un ataque calculado e impulsado por obsesión, que buscaba ser inmortalizado a través del horror.

Con esta, la junta rechazó su pedido de libertad condicional por decimocuarta vez, considerando que aún carece de "remordimiento genuino o empatía significativa", y seguirá en la cárcel de Green Haven hasta al menos 2027, cuando vuelva a intentar la libertad.

El crimen de Chapman y la fama que nunca quiso

Hoy, Chapman dice que ya no quiere fama: "No quiero ser famoso. Pónganme debajo de la alfombra. No quiero ser famoso nunca más". Pero lo suyo parece paradójico: su crimen lo convirtió en un personaje imposible de ignorar, y cada audiencia vuelve a ponerlo en los titulares. Que el hombre que mató a Lennon siga siendo noticia décadas después demuestra que, paradójicamente, su objetivo inicial de "ser alguien" se cumplió de la peor manera.

El caso de Chapman también sirve para pensar en nuestra cultura de la notoriedad y la idolatría, donde la exposición y la visibilidad a veces se confunden con ser valioso o importante. Mientras Lennon soñaba con un mundo más humano, más justo y sin fronteras, Chapman buscaba justamente lo contrario: existir a través de la violencia, la obsesión y el ego.

image Aunque hoy reniega de la fama, el nombre de Chapman sigue asociado al horror. Su historia refleja cómo la obsesión por "ser alguien" puede destruirlo todo.

A 45 años del crimen, los fanáticos de Lennon, su familia, y el mundo entero siguen pagando las consecuencias de aquel diciembre de 1980, cuando un hombre decidió que la vida de un ícono podía sacrificarse para que él "fuera alguien". Y aunque Chapman diga que ya no quiere notoriedad, su sombra va a seguir recordándonos a todos hasta dónde puede llegar la obsesión humana.

