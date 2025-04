The Beatles: Un libro destapó toda la verdad entre John Lennon y Paul McCartney

Si Paul McCartney, a sus 15 años, no hubiera decidido ir a escuchar la banda de John Lennon en un suburbio de Londres. Este encuentro casual desencadenó una de las asociaciones más prolíficas y revolucionarias del siglo XX, ahora analizada en "John & Paul: A Love Story in Songs", la nueva obra de Ian Leslie que está dando que hablar entre fans y críticos de The Beatles.