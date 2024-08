Finde en Rosario: Tributo a The Beatles, cine gratis y festival de las infancias

Un lugar para investigar, explorar y aprender, un espacio en el cruce de las ciencias, las artes y la tecnología a través de diseños, medios y formatos.

Emplazada en la antigua estación de trenes Rosario Central, invita a celebrar la vida en los andenes y jugar otra vez entre chicos y grandes. Un archivo para dejar los miedos, lomas donde antes era plano, un mundo donde nacen los dibujos animados y otro donde descubrir al papel, fábricas y kiosquitos de arte al paso, memorias y retazos, pócimas y estrellas.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no pagan).

El Jardín de los Niños (Av. Leopoldo Lugones 2290)

Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Aventuras, misterios, construcciones y poesía. Una montañita encantada donde revivir las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad. Un homenaje al poder imaginativo del ser humano entre bocetos y máquinas de Leonardo Da Vinci para volar, trepar y sonar. Un edificio con juegos y talleres que recrean las vanguardias artísticas del siglo XX.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).

Un paseo para disfrutar en familia y con amigos en celebración del mes de las infancias en el CEC. Con ferias de emprendedores locales, propuestas gastronómicas, espacio de juegos para infancias, talleres de arte, cuentos, espacio de juego libre, gastronomía, burbujas gigantes, taller de collage, taller de dibujo, tattoos de glitter y taller de hilado. Invitando a través de todos estos espacios al juego libre y al encuentro.

* Sábado 3 de agosto de 11 a 17. Gratis. En el centro de expresiones contemporáneas (CEC). Paseo de las artes 310. No se suspende por lluvia.

Del Bulvear

Feria de artesanías situada en Barrio Pichincha. Creada en el 2002, se emplaza en el Parque Norte, a lo largo de la calle Rivadavia y se extiende sobre una diagonal interna del parque hacia el río.

Es una de las ferias con más puestos (120), con una amplia producción de artesanías y objetos hechos a mano, distinguidas con un sello de calidad e innovación. Se pueden encontrar objetos de diferentes rubros y materiales, de decoración y utilitarios, juguetes, prendas, joyas y accesorios, instrumentos musicales y sahumerios, entre otros.

* Sábado y domingo de 10 a 20. Gratis.

El Roperito

El Roperito se ha convertido en la feria vintage y de segunda mano más grande de la ciudad. Un espacio de excelente presencia y difusión de ferias americanas y sustentables, generando un recorrido clásico en Pichincha. En Av. Rivadavia y Pueyrredón se proponen encuentros constantes de ventas abierto a todos los públicos.

* Sábado y domingo de 10 a 20. Gratis.

4 plazas (Mendoza 6600)

Feria de artículos de diseño de elaboración artesanal y local tales como marroquinería, bijouterie, indumentaria, calzado, accesorios, etc., y verduras agroecológicas.

* Sábado y domingo de 16 a 19.30. Gratis.

De las Infancias

En el marco de la instalación del Museo Aerosolar en el centro de Expresiones Contemporáneas (Paseo de las Artes y el río), se desarrollará una nueva edición de la Feria de las Infancias. La programación contempla dispositivos lúdicos y talleres (arte, juego libre, collage, dibujo, tattoos de glitter e hilado), en un paseo para disfrutar en familia.

Además, habrá una feria de emprendedores locales y propuestas gastronómicas.

* Sábado 3 de 11 a 19. Gratis.

Del Irupé

Feria autogestiva llevada adelante con emprendedores, manualistas y artesanos.

* Domingos en calle recreativa. Balcarce y el río.

* Domingo de 8.30 a 12.30.

Propuestas para disfrutar en familia. El circuito contempla 35 km libres de autos, motos y transporte urbano para caminar, correr, patinar, andar en bici o rollers. Las calles que la componen son: Av. de la Costa (de Rioja a Bv. Avellaneda), Bv. Oroño (de Av. de la Costa a Bv. 27 de Febrero); Bv. 27 de Febrero (de Bv. Oroño a San Martín); Av. San Martín (de Bv. 27 de Febrero hasta Av. del Rosario).

En la Plaza de las Ciencias (Bv. Oroño 2500) se juega al newcom y se dicta una clase de zumba, brindada por instructores especializados. Es un lugar refuncionalizado que forma parte del legado de los Juegos Suramericanos de la Juventud, ya que sus instalaciones fueron puestas en valor para la cita deportiva internacional; consta de un sector de baños, vestuarios y una cancha 3x3.

Aguas Santafesinas está en Balcarce y el río, desde las 9 h, con un stand donde brinda agua fresca y frutas.

Juguemos en Calle está en dos lugares: de 9 a 12 en la Explanada del Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361), y de 10 a 12 en Ayolas y San Martín. Es un espacio destinado a las familias donde se proporcionan diferentes juegos y actividades de carácter lúdico, libres o dirigidas por profesores de educación física y residentes.

Hay un puesto de reparación y alquiler de bicicletas del proyecto Animadores Juveniles, de la Secretaría de Deporte y Turismo, que se encuentra en Bv. Oroño y Cochabamba, de 9 a 12. Allí se hacen cambios de parches, de cámaras, ajustes de cadena, frenos y asientos. A su vez, mostrando una identificación, se puede alquilar más de una bicicleta, por más de una hora, a precios accesibles.

El Parque Infantil de Educación Vial abre también los domingos para que los asistentes puedan usar sus propias bicicletas, patines, patinetas y rollers, disfrutando de un lugar de esparcimiento y aprendizajes, en un espacio que simula una pequeña ciudad en la cual, a través de actividades lúdicas y recreativas, los visitantes protagonizan acciones que alientan hábitos y conductas de seguridad vial y del correcto uso de la vía pública.

La Mini Escuela Ciclista se encuentra en el horario de 10 a 12 en la explanada de la Ciudad de las Niñas y los Niños (Vélez Sarsfield y Av. Carballo) y de 9 a 11.30 en Bv. Oroño y Dante Alighieri.

La Escuela Ciclista está en el Museo de la Ciudad. Es una propuesta llevada adelante junto al Ente de la Movilidad y la empresa Movi Rosario. Este es un espacio gratuito de capacitación y formación para mayores de 12 años, que usan o desean comenzar a usar la bici como modo de movilidad. Turnos: de 9 a 10.30 y de 10.30 a 12.

En la Ciudad de las Niñas y los Niños (Vélez Sarsfield y Av. Carballo) se desarrolla "Descanso al Paso", de 10 a 13 horas. Este programa brinda un espacio para descansar, hidratarse, preparar un té o mates con hierbas de la huerta, leer un libro o el diario, escuchar un relato y participar de diferentes actividades.

En el Parque Sunchales (entre la Calesita y los Silos), de 10 a 11, hay clases gratuitas de Tai Chi Kung a cargo de docentes especializados para disminuir las dolencias físicas, problemas respiratorios, circulatorios, digestivos, nerviosos y articulares.

De 9.30 a 12.30 se realiza el "Museo al Paso", un programa del Museo de la Ciudad donde abren el patio con una propuesta para compartir una mañana diferente para disfrutar al sol, a la sombra, para leer un libro o escuchar música al aire libre.

Funciones del Planetario (Diario La Capital 1602)

El Planetario del Complejo Astronómico Municipal ofrece funciones sobre temáticas referidas a los cuerpos celestes y a los fenómenos astronómicos, ideadas y producidas por la institución y proyectadas sobre una cúpula semiesférica que funciona como pantalla, permitiendo así una experiencia vívida de la bóveda celeste.

* Sábado y domingo, a las 15 y 16. Las entradas se obtienen por boletería, 15 minutos antes de cada función. Pago en efectivo. Entradas generales: $500. Jubilados $200. Menores de 4 años gratis. Personas con discapacidad ingresan gratis, con un acompañante.

Cine Lumiére (Vélez Sarsfield 1027)

Mounstros Vs. Aliens

* Sábado 3 a las 17. Entrada gratis. APT.

30 años de La Pachanga. Vilma Palma e Vampiros

A principios de los 90, nace en Rosario, Argentina, Vilma Palma e Vampiros; una banda que revolucionaría el "pop" latinoamericano. Uno de sus primeros temas, La Pachanga, se convierte inmediatamente en un hit impresionante.

"30 años de La Pachanga", la historia de un grupo de amigos que con su música conquistaron el corazón de millones.

* Sábado 3 a las 19. Entrada gratis. +16.

Teatro Brodway

"The Beats"

La banda tributo a The Beatles. Show que repasa las mejores canciones de la banda de Liverpool.

* Viernes 2 a las 21. Entradas desde $10.000.

"El increíble cool"

Mike Amigorena regresa a Rosario para presentar “El increíble cool”, su nuevo trabajo discográfico. Con un sonido electropop dance con notas multigénero, este disco se comenzó a gestar en plena pandemia y se fue desarrollando a lo largo de estos años con diferentes influencias y producciones. Melodías pegadizas con letras surrealistas y autorreferenciales que están disponibles para acompañar momentos pre-dance pool o barbacoa.

* Sábado 3 a las 21 en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Entradas desde $5.700.

