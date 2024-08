Denuncian un topo: Diputada de Javier Milei hace arder el bloque LLA

Respecto a la situación de la ex empleada denunciante, la bonaerense Aguirre explicó algo aún más grave. “Pasaron los meses y esta chica me vuelve a llamar, me contó que le seguían depositando cuando Ponce le dijo que la daban de baja. Me dijo ‘¿no será que ella habrá firmado por mí o se está quedando con mi dinero?”, apuntó.

Además, Aguirre sugirió que existe una especie de protección interna sobre Ponce, que no fue cuestionada por los altos mandos congresales del oficialismo, como el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. “Nadie dice nada, es como que cubren. Martín Menem se desentendió del tema, habló de que no es corrupción, de que es algo normal”, cuestionó.

Al igual que otros diputados de LLA, Aguirre pidió la renuncia de Ponce tras el escándalo que el Gobierno nacional intentaría contener. “Siempre digo que hay infiltrados en LLA y por eso pasan estas cosas. Vienen de otros partidos y aprovechan para hacer sus negocios. Ponce viene por otra situación que no la puedo decir al aire en este momento porque hay menores, puesta a dedo por una persona interna de LLA”, concluyó Aguirre.