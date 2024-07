Polémico: De asesores "traidores" a diputada acusada por su (ex) asesora

Y hablando de asesores, en las últimas horas se conoció que la diputada nacional María Celeste Ponce (La Libertad Avanza) fue denunciada por una (ahora ex) asesora, quien la acusó de quedarse con gran parte de su sueldo.

La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30% de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Pero había un dato que sus empleados no sabían: según la denuncia, parte del sueldo tenía que volver a los bolsillos de la diputada.

celeste-ponce.jpg María Celeste Ponce, diputada de La Libertad Avanza.

“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200 ”, confirmó G, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora, según informó el sitio RealPolitik.

"Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganar ese dinero y por lo tanto me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión", afirmó.

ponce-transferencias.jpg

Tras esa decisión, la empleada fue despedida por la diputada. Y ahora los abogados de la presunta víctima evalúan la posibilidad de pedir el desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.

