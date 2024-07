Incongruencias libertarias: ¿Por qué Javier Milei echó a Garro y no a Guillermo Francos?

Es que tras los dichos de Garro, el jefe de Gabinete había salido a avalarlo: “No me parece mal que le pidan a Chiqui Tapia y Messi disculparse ”. Si bien el funcionario opinó que “a veces se realizan cánticos que no tienen la intención de agredir”, insistió: “que pidan disculpas me parece que es lo que corresponde”.