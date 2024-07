Julio Garro, ¿afuera? Retuit de Javier Milei, trolls furiosos y 'cambiemos de tema'

“Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas del caso. Lo mismo el presidente de la AFA. Creo que corresponde”, dijo Julio Garro esta mañana en una entrevista con María O'Donnell en Urbana Play (los trolls también estallaron porque habló con quien consideran una periodista "comunista", y muy criticada por Javier Milei).

Tras los dichos de Garro, Guillermo Francos salió a avalarlo: “No me parece mal que le pidan a Chiqui Tapia y Messi disculparse”. Si bien el funcionario opinó que “a veces se realizan cánticos que no tienen la intención de agredir”, insistió: “que pidan disculpas me parece que es lo que corresponde”.

La furia de los trolls libertarios fue directo hacia Julio Garro -segundo de Daniel Scioli- y obviaron los dichos del jefe de Gabinete.

"Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva", escribió horas más tarde Julio Garro en su cuenta de X (Twitter), ante las críticas.

Pese a esta 'aclaración', los trolls mileistas siguen pidiendo que renuncie, intentando despegar al gobierno de Javier Milei de esa polémica, que para nada le conviene en momentos tan turbulentos con la economía y varios frentes de batalla abiertos. Urgente24 destacaba que el Gobierno entendió que era una mala idea salir a confrontar con el Seleccionado Argentino, Campeón del Mundo y bicampeón de la Copa América, ovacionado por todo el país.

Luego, para encender más la polémica, el propio Presidente Javier Milei compartió un mensaje en su cuenta de X (Twitter) que revolucionó la red social: "Garro tiene que estar afuera ya mismo".

¿Se viene el desplazamiento del subsecretario de Deportes de la Nación? No sorprendería, dado que este mismo miércoles (17/07) el Gobierno echó a Teddy Karagozian, quien formaba parte del Consejo de Asesores del Presidente, por declaraciones que enojaron a Javier Milei.

Es sabido que el mandatario no tolera las críticas ni las visiones contrapuestas a las suyas, mucho menos si vienen desde el interior de su Gobierno...

Se esperan novedades en las próximas horas. Pero que el árbol no tape el bosque...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GordoDan_/status/1813636358792978729&partner=&hide_thread=false Recordatorio para funcionarios de tercera y cuarta línea: si no entendés la ideología que te puso el culo en la silla donde lo tenés sentado, que dicho sea de paso, es la ideología del presidente (que es TU JEFE), entonces agradecé por la suerte que tuviste, disfrutá de tu cargo… — DAN (@GordoDan_) July 17, 2024

