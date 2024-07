Repudio a los cantos racistas: Enzo Fernández ofrece disculpas públicas

Qué dijo Enzo Fernández sobre las acusaciones de racismo

image.png La publicación de Enzo Fernández en su cuenta de Instagram

A pocas horas de generarse este revuelo, el volante argentino salió a pedir disculpas a través de sus redes sociales. "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", dice el mensaje del ex River.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. El video en ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter", añade.

