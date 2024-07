Días, horarios y dónde ver a la selección de Javier Mascherano en los JJOO

image.png Ángel Di María y el oro en 2008

Jugadores convocados por Javier Mascherano

Argentina no contará con jugadores importantes como Dibu Martínez, Alejandro Garnacho, Alan Varela o Enzo Fernández (pretendidos pero no autorizados) pero aún así tiene un equipo que puede competir contra cualquier selección si Javier Mascherano lleva al equipo por buen camino. Los jugadores mayores son Gerónimo Rulli, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi (los 3 campoenes del mundo y de América) y si bien no hay un jugador que sobresalga del resto, el conjunto puede dar un gran nivel.