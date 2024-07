Milei habilitó las SAD, pero 'DNU no atrae inversión'

Por otro lado, la transformación de las asociaciones civiles en SAD es voluntaria, no obligatoria, y si algún club quisiera hacerlo –contrariando a la AFA donde ‘Chiqui’ Tapia rechaza la idea- deben hacer asambleas de socios que se suelen requerir mayorías calificadas para su aprobación muy difíciles de conseguir. Entonces, todo huele más a una maniobra de distracción del Gobierno de otros problemas más graves a los que no les encuentra solución como, por ejemplo, el tema dólar, reservas del Banco Central o la reciente suba del Riesgo País tras los anuncios económicos de Caputo, etc.