SAD: Desde el más allá Julio Grondona castiga a Javier Milei

Existe un problema más profundo: el fútbol profesional argentino no gana dinero. Al menos ningún club tienen finanzasopulentas. Por un lado, los clubes son condicionados por una economía de moneda débil, luego sus contratos de patrocinio son muy inferiores a los vigentes en Brasil, por ejemplo. Por si faltara algún otro fundamento, los clubes no pueden actualizar ni el precio de las entradas ni las cuotas societarias con los porcentajes que querrían porque hay una retracción generalizada de la capacidad de consumo de la población. El negocio posible sería la captación y formación de jugadores para la venta de sus derechos federativos al extranjero pero eso ya sucede con casos notables como el de River Plate pero una institución no puede depender solamente de ese ingreso.