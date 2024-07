Chile: La ANFP pierde juicio millonario con Warner

El conflicto ANFP-Warner

Por el estallido social que hubo en Chile en 2019 los torneos de la ANFP finalizaron abruptamente en octubre de ese año. A esto se sumó la pandemia, donde no hubo fútbol en Chile por casi todo el año 2020. Debido a esto la empresa que tenía los derechos televisivos Turner (ahora Warner) perdió dinero al no poder transmitir los partidos que debían jugarse, y le reclamó dinero a la ANFP y como este no respondió le inició un juicio.