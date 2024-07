Jurgen Klopp podría dirigir a selección de la Copa América si resuelven ¡el salario!

EEUU en el siglo 21 se ha consolidado como un seleccionado que pelea internacionalmente ya que de los 6 mundiales que se disputaron, en 4 logró atravesar a octavos de final, siendo Corea-Japón su mejor rendimiento cuando llegó a cuartos.

Con figuras como Weston McKennie, Christian Pulisic o Timothy Weah, USA puede apostar a más y con un entrenador como Jürgen Klopp podría lograrlo.

Jürgen Klopp es el gran favorito en el que piensa la Selección de Estados Unidos. Sin embargo, hay un gran problema que puede ser el factor para que el alemán no tome al conjunto norteamericano y es la igualdad salarial que existe en las selecciones masculinas y femeninas de Estados Unidos.

Los entrenadores de la Selección de Estados Unidos varonil y femenina llegan a ganar 2 millones de dólares. El último salario anual de Klopp en Liverpool ha estado cerca de los 20 millones de euros (18M), por lo que el monto está totalmente alejado de lo que podría cobrar en EEUU.

El alemnán igualmente buscó el coqueteo con la parcialidad norteamericana el 4 de julio cuando subió lo siguiente a su cuenta personal de Instagram: “Es el día perfecto para pensar en mis viajes con Liverpool a los Estados Unidos ¡Lo hemos pasado muy bien y los fans estadounidenses son eléctricos! Feliz 4 de julio”

Embed - Jürgen Klopp on Instagram: "It’s the perfect day to think about my trips with @liverpoolfc to the States We’ve had a great time & the US fans are electric! Happy 4th of July "