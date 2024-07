Concacaf: Canadá y Panamá desplazan a México y EEUU

image.png

México: Creerse más de lo que es

México es el claro ejemplo de ser el seleccionado que nunca ve la realidad, y que siempre se cree más de lo que es, lo peor es que ante estas situaciones no se frena a pensar cómo se llegó a este momento, entonces la gente y la prensa (gran responsable de poner a México en un pedestal que no le corresponde ya que lo creen potencia y no lo es, ni cerca está de serlo) culpan al DT de turno (si es argentino o sudamericano más todavía) y a los jugadores. Recriminándoles que no estuvieron a la altura de la historia de México, pero señoras y señores mexicanos, México no tiene historia futbolística, solo se metió en cuartos de final de un mundial 2 veces, y en ambas fueron locales.