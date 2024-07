Que se vayan todos: México explotó por la eliminación en Copa América

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/miseleccionmx/status/1807595374216884619&partner=&hide_thread=false Termina nuestra participación en América.

Un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa.



Seguiremos trabajando duro para consolidar la mejor selección posible de cara al 2026 y… pic.twitter.com/uXO2A5EfbE — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2024

No obstante, le costó horrores al 'Tricolor' consolidar un plan de juego efectivo. Su velocidad en ataque y sprint en los últimos metros no marcó la diferencia, ante la falta de profundidad y claridad en los lugares en los que debía lastimar. No solo eso, sino que tampoco ofreció garantías en defensa.