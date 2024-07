Monopolio: ESPN acapara la Eurocopa en Star Plus y deja a fanáticos sin acceso

ESPN, al rescate de Star Plus, su producto fallido

star plus.jpeg Star Plus, de ESPN

A partir de ahora, todos los cotejos de la Euro hasta la final (incluida, claro) están siendo transmitidos por Star Plus, una de las plataformas de streaming que tiene The Walt Disney Company. Una plataforma que, lanzada en 2021, nunca rindió como se esperaba y cuya promoción generó varios dolores de cabeza. El último gran movimiento de la empresa fue unificar todo el contenido de Star Plus en Disney+, algo que se hizo efectivo a fines de junio de este año.