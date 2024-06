Ángel Cappa dispara contra Javier Milei y desconfía de Mbappé

"No estoy de acuerdo con Mbappé porque tiene relación formal con Macron y entonces ahora le dice a los jóvenes que eso está bien, que tienen que votar porque el asunto es complicado y habla de dos extremos cuando hay uno solo que está complicando, que es la extrema derecha", apuntó el DT.

"Yo supongo que habla de los dos extremos por las dudas, para que no lo identifiquen mucho en contra de la extrema derecha, porque no tiene sentido. En primer lugar, no hay extrema izquierda, y en segundo, no viene al caso porque es la extrema derecha la que está avanzando, no solo en Francia, sino también en gran parte del mundo", añadió.

Ángel Cappa: no solo contra Milei, sino también contra Tévez, Batistuta y Abbondanzieri

Abbondanzieri.avif Javier Milei y Roberto Abbondanzieri

El ex Huracán no solo juzgó a Javier Milei como una mala copia del mandatario fascista italiano Benito Mussolini, sino que también apuntó contra quienes lo han apoyado en este último tiempo, aduciendo que quienes opinan a favor de la derecha no se muestran tan inseguros para hablar públicamente.

"Opinó Batistuta, opinó Tévez, opinó Agüero, opinó Abbondanzieri apoyando nada menos que a Milei, que es muy difícil y jodido", sentenció. "Lo apoyaron y me parece que tienen derecho a hacerlo. Nadie les dice nada, ahora, llegan a opinar en contra y se crea un problema", agregó.

El último de este grupo en mostrarse públicamente vinculado con Milei fue el ex arquero de Boca. Abbondanzieri se cruzó con el economista en la jornada Agroactiva, en la que se saludaron con un cálido abrazo y el Pato lo felicitó.

Más contenido en Golazo24

Thierry Henry pidió votar contra los extremismos y se suma a Mbappé

Mbappé contra extremismos: "Hago un llamamiento a todos los jóvenes a votar"

Diana Mondino, Lionel Messi y Dibu Martínez: el llamativo saludo de la canciller

Alejandro Domínguez: chicana a Europa y promesa de una Copa América electrizante