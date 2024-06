Mbappé contra extremismos: "Hago un llamamiento a todos los jóvenes a votar"

Thuram, otro futbolista que se manifestó preocupado por el ascenso de la derecha en Francia

image.png Marcus Thuram es delantero del Inter de Milán

Mbappé no es el primer futbolista de la selección francesa que se refiere a la delicada coyuntura política que atraviesa su país. Marcus Thuram (hijo del histórico jugador Lilian Thuram), había expresado su preocupación por el posible triunfo del partido de Le Pen.

"Es muy triste y muy grave. Me enteré (del triunfo de RN, el partido de Le Pen) después del partido contra Canadá, y todos estábamos un poco conmocionados en el vestuario. Todos los días se envían mensajes para ayudar a este partido a seguir adelante. Cuando veo ciertos debates en la televisión, me digo que todo está pensado para ayudar al ascenso del RN. Hay que ir a votar. Y, sobre todo, hay que luchar cada día para que no se repita y no salga adelante el RN", dijo.

Las declaraciones de Mbappé apuntan a votar contra el partido de Marine Le Pen

Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

Francia afronta semanas trascendentales en la dirección del país. Será en una doble elección, el 30 de junio y el 7 de julio, en las cuales los ciudadanos definirán la composición de la Asamblea Nacional y los 577 escaños correspondientes. Cada partido presenta a un candidato y el que logre los mejores resultados gana el cargo de primer ministro. Una vez electo, el primer ministro forma el gobierno nombrando a los ministros que integrarán su gabinete.

Tanto Macron, actual presidente, como Le Pen, principal figura opositora, presentan sus respectivos candidatos. Sin embargo, el mandatario francés se ha visto reducido en poder frente a un contundente ascenso de la extrema derecha, representada en Le Pen bajo el partido Agrupación Nacional (RN).

A principios de mes, RN ganó en más del 90% de los municipios de Francia. Con el 31,5% de los votos emitidos y 31 eurodiputados, el líder del partido ultraderecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella otorgó a su agrupación su mejor resultado en las elecciones europeas, 8 puntos más que el de 2019. La brecha nunca fue tan grande, pasando de 4 puntos en 2014 y 1 punto en 2019 a casi 17 este año.

El partido de Macron, mientras tanto, apenas ha podido ‘rascar’ un 15,2% (14 escaños). Por ello, el mandatario francés se vio obligado a convocar elecciones legislativas.

Más contenido en Golazo24

Mbappé, un perfecto inglés y un claro español: cómo logra expresarse tan fluido

ESPN en modo barrabrava: Chavo Fucks vs. la Ley Bases

Comienza la Eurocopa 2024: Prohibido acercarse a los árbitros

FIFPRO demandó a la FIFA: Calendario "sobrecargado" y peligra el Mundial de Clubes 2025