Comienza la Eurocopa 2024: Prohibido acercarse a los árbitros

Eurocopa 2024 con el partido inaugural entre Alemania vs. Escocia. Un dato clave será la distancia con los árbitros. Antes, un homenaje al ex capitán y entrenador alemán Franz Beckenbauer, ganador de la Copa del Mundo. 'El Kaiser' falleció en enero 2024 pero Alemania vive la melancolía de aquellos años: Eurocopa 1972, Copa del Mundo en 1974 y la volvió a ganar como DT en 1990. Estarán los 2 capitanes alemanes ganadores de otras Eurocopas, Bernard Dietz y Juergen Klinsmann (Alemania ganó 3 en total). Con el Bayern Múnich, Beckenbauer ganó 3 Champions Leagues consecutivas: 1974, 1975 y 1976. Pero ¿Alemania es sólo pasado o hay presente? Escocia no tiene historias tan grandes. Pero cree que puede atreverse a 'esta Alemania' que es muy diferente a 'aquella Alemania'.