Escocia y su impresionante hinchada en la Euro: gaita, cánticos, kilts y cerveza

La historia de Escocia con el fútbol no es muy nutrida en cuanto a performance y títulos respecta. No obstante, sí lo es en historia, ya que, curiosamente, es uno de los países donde comenzó a desarrollarse este deporte en sus inicios. Gracias a la influencia de Inglaterra, territorio vecino, recibió esas primeras ideas que comenzaban a aparecer. No solo eso, sino que supo ir más allá y superar y complejizar lo que habían hecho los ingleses.