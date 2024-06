FIFPRO demandó a la FIFA: Calendario "sobrecargado" y peligra el Mundial de Clubes 2025

“Una vez incluidos los periodos de preparación y los desplazamientos, es probable que el torneo genere hasta seis semanas de trabajo adicional que se añadirán a un calendario ya de por sí repleto”, expresó el comunicado.

“El papel de FIFPRO Europa y de sus miembros no consiste en favorecer u oponerse a una competición en detrimento de otra. Sin embargo en el contexto más amplio del calendario futbolístico mundial, los futbolistas y los sindicatos consideran que el nuevo Mundial de Clubes representa un punto de inflexión”, agregó.

FIFPRODEMANDOALAFIFACALENDARIOSOBRECARGADOYPELIGRAELMUNDIALDECLUBES2025FOTO3.jpg El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO demandó a la FIFA por un calendario “sobrecargado e inviable” que pone en peligro el Mundial de Clubes 2025.

Así, solicitaron un “descanso anual garantizado”, sobre todo para los “jugadores más solicitados”, pero eso ya es “algo prácticamente inexistente” por el nuevo torneo, considera FIFPRO.

“En última instancia, los sindicatos de jugadores creen que el objetivo de esta nueva competición es aumentar la riqueza y el poder del organismo rector del fútbol mundial, sin tener debidamente en cuenta el impacto en los futbolistas implicados o en otras partes interesadas dentro del fútbol profesional”, manifestó el comunicado sobre los fines del torneo.

Además, FIFPRO cree que organizar esta nueva competición --una decisión “unilateral y discrecional”, que “no es el resultado de marcos jurídicos claros, objetivos, transparentes, no discriminatorios y democráticos”--, atendiendo a la sentencia del TJUE sobre la 'Superliga europea', constituyen “restricciones de la competencia por el objeto”.

“A la FIFA le parece normal ocupar unilateral y abusivamente un ámbito que -en una gobernanza moderna y abierta- corresponde naturalmente a los interlocutores sociales y, por tanto, a la negociación de los convenios colectivos entre los sindicatos de jugadores y las organizaciones representativas de los clubes”, criticó.

El presidente de FIFPRO Europa, David Terrier, relató que, después de que “todos los intentos de diálogo” hayan “fracasado”, la demanda es el siguiente paso. “Nos corresponde a nosotros garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los jugadores llevando el asunto ante los tribunales europeos. No se trata de estigmatizar una competición concreta sino de denunciar tanto el problema de fondo como la gota que ha colmado el vaso”, explicó.

Liga de España-Premier League contra la FIFA por el Mundial de Clubes 2025

La Liga de España de Fútbol y la Premier League de Inglaterra se unieron para enfrentar a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para que cancele o modifique algunos estamentos de la Copa Mundial de Clubes 2025.

Hay que mencionar que las principales ligas del fútbol europeo advirtieron que el Mundial de Clubes es un torneo en peligro e igualmente de políticas que pueden suponer: “Matar el futbol…”.

¿Cuál es la idea de la FIFA con el Mundial de Clubes?

Desde hace casi una década que FIFA pretende instalar un Mundial de Clubes que pase a disputarse cada cuatro años.

La primera edición quedó trunca debido a que la pandemia del Coronavirus lo arruinó todo y finalmente quedó organizada para que Estados Unidos en 2025 sea quien reciba este certamen con los 32 mejores clubes del planeta.

¿Por qué genera tanto rechazo el Mundial de Clubes?

El problema no son los premios, que por cierto son muy generosos, sino otro que es una realidad como el tremendo cansancio y la cantidad de lesiones de los futbolistas por la cantidad de partidos que disputan por año y que con esta movida de la entidad madre del fútbol mundial, deberían agregar más aún.

Javier Tebas como presidente de la patronal en España, Richard Masters como director ejecutivo de la Premier y finalmente Maheta Molango como presidente del sindicato de jugadores lideran la cuestión.

Lo que manifiestan es una de las cuestiones que se incumpliría sería el descanso mínimo que tiene que tener un futbolista por temporada, que son de tres semanas.

“El fútbol está matando a su propio producto…La gente se está dando cuenta de que la cantidad de partidos que se incluyen en el calendario simplemente no encaja. Quienes dirigen el juego necesitan escuchar. Si no lo hacen, entonces como sindicatos tenemos la responsabilidad ante los jugadores de tomar medidas, y la vía legal es el siguiente paso”, palabras y avisos de Molango en SunSport. Que entren los abogados o se descarta para evitar un formato tan llamativo para el espectador como castigador para los protagonistas del juego.

Reuniones contra FIFA

Los tres nombres que lideran la cruzada contra Zúrich se han visto en Londres a lo largo de las últimas horas del miércoles 30/05. Medios como SunSport hablan de un pedido a los abogados para que preparen documentos legales contra FIFA a menos que haya un cambio de sentido. No hay tiempo que perder y habrá que ver como evoluciona la trama con la llegada del último verano europeo sin un torneo que FIFPRO y ligas acusan de dañar la integridad de los protagonistas.

Duras críticas al Mundial de Clubes

“Es crear una competición donde el dinero se va a ir para aquellos jugadores que en lugar de tener 7 Ferrari, tendrán 9. Estamos en un mundo que se hacen las cosas al revés, y parece que hay que aplaudirles por que hagan eso. Hay que denunciarlo y pelearlo donde sea”, fue la última aparición de Javier Tebas alrededor del tema por Infobae. Abogados ya redactan el que puede ser el inicio de una batalla legal por el nuevo Mundial de Clubes.

FIFA y la Copa Mundial de Clubes 2025: Expectantes River y Boca

Gianni Infantino anunció quienes son los clasificados hasta el momento para la Copa Mundial de Clubes 2025. Ya son 3 los clasificados Conmebol y River y Boca quieren correr esa misma suerte. Los Xeneizes la tienen más complicada ya que no juegan la edición de la Conmebol Libertadores 2024.

Seis confederaciones estarán representadas en esta Copa Mundial y solo uno podrá decir que fue campeón en la primera edición con un cambio abismal de formato. Así como antes existía la Copa Intercontinental, que mutó hacia el Mundial de Clubes, hoy, ese formato vuelve a cambiar a uno mucho más abarcativo.

Contará con 4 países de África, 4 de Asia, 12 de Europa, 4 de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, 1 de Oceanía y 6 de Sudamérica y uno del país anfitrión (EEUU).

TODOS LOS CLASIFICADOS MUNDIAL DE CLUBES 2025 (y los que podrían entrar....)

Clasificados Copa Mundial de Clubes 2025

Los equipos que hasta el momento tienen su pasaje al Mundial son:

. Al Ahly (Egipto): Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23

. Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

. Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

. Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

. Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

. Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

. Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

. Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA

. Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

. Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA Porto (Portugal) - Ranking UEFA

. Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

. Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA

. Juventus (Italia) - Ranking UEFA

. Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

. Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

. Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

. Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

. Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

. Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

. Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

Los clasificados por ahora al Mundial de Clubes de la FIFA pic.twitter.com/oHeCSdDmwX — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) April 8, 2024

Formato Copa Mundial de Clubes 2025

Los clasificados se van definiendo casi minuto a minuto pero lo seguro, es que son 32 los equipos que disputarán esta particular competencia. Es una competencia que partiendo de 2025, se jugará cada 4 años (como los mundiales de Selecciones). Iba a disputarse en el 2021, pero la pandemia del COVID no permitió que así fuese.

En cuanto al formato de la competencia propiamente dicho, al haber 32 equipos, serán 8 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos mejores de cada uno pasan a octavos de final y en caso de empate en las instancias de eliminación directa, no habrá prórroga sino que directamente irán a penales.

El torneo se desarrollará en Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio de 2025.

Esperan River y Boca

Hasta ahora los que irán por Conmebol son: Flamengo, Fluminense y Palmeiras. Restan definirse el campeón de la Conmebol Libertadores 2025 y además, a los dos mejores del ranking Conmebol.

Hoy por hoy, River y Boca son los que estarían clasificados para la cita mundialista. El Millonario aún tiene la posibilidad de coronarse en la actual edición de Conmebol Libertadores, cosa que Boca no. Además, los de la Ribera no pueden sumar puntos Conmebol por dicha competición, lo que complica aún más su presencia en Estados Unidos, pero no la imposibilita en absoluto.

