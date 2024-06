De Paoli confesó que gritó antes el gol de Di María en la final contra Francia

Pero en aquel momento, en las desconocidas tierras árabes, el encargado del micrófono era De Paoli. En una entrevista con Leo Montero para Infobae, confesó que gritó antes el gol de Ángel Di María para poner el 2 a 0 en favor de la Selección nacional. Pecado mortal en la jerga futbolera, fuertemente condenado por los hinchas que lo escuchen. En la jerga, gritar un gol antes de que suceda es "mufarlo", tirarle mala suerte, torcer el destino 180 grados. Eso De Paoli lo sabía, pero fue más fuerte que él.

La confesión de Rodolfo De Paoli

La confesión de parte viene a raíz de un elogio de Leo Montero. "Te digo algo que me parece a mí, vos ya lo ves venir el último pase a Di María, esa es buena tuya", le dice el conductor.

"Se ve de entrada", lo minimiza el entrevistado. Y ahí revela: "Lo que pasa es que te voy a contar algo: yo grito el gol antes. Eso es lo peor que te puede pasar".

-"¿En situación real? ¿Vos en la cancha lo gritás antes?", repregunta Montero sorprendido.

-"Vos ves el video y yo me la jugué como que era gol", responde De Paoli.

-"Antes de que tocara la red vos lo gritaste", afirma Montero, como para terminar de asentar la respuesta de su colega.

-"Antes que tocara la pelota Di María", explica De Paoli. "Vos ves la jugada y es una locura lo que hice. Yo me subí, si la pelota le roza a Lloris (arquero de Francia) y se va al córner, como pudo haber pasado, todavía me están tildando de mufa universal. Es innecesario, pero yo lo sentí así y me mandé".

